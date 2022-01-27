«Миллуолл» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2022)

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вчера, 16:50

29 января 2022 года «Миллуолл» примет «Вест Бромвич». Этот матч состоится на стадионе «Ден» в столице Великобритании в рамках 29-го тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Вест Бромвича» по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.85. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 2.03.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Миллуолла» 15-я строчка в турнирной таблице и 33 балла в активе. У клуба восемь побед, девять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Миллуолл» выглядит очень плохо, эта команда регулярно проигрывает и теряет очки даже в матчах с аутсайдерами — поражения от «Блэкпула» со счетом 1:0, а также от «Ноттингем Форест» 0:1 и от «Бристоль Сити» 3:2.

«Вест Бромвич» идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 45 пунктов. У команды 12 побед, девять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 22 мяча. В последних матчах «Вест Бромвич» играет не лучшим образом, клуб очень часто теряет очки — поражение от «Престона» со счетом 0:2, а также победа над «Петерборо Юнайтед» 3:0 и еще одно фиаско с КПР 1:0.

Информация для ставок

«Миллуолл» проиграл четыре поединка подряд

«Вест Бромвич» выиграл один матч из последних пяти

У «Миллуолла» четыре пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.70. Скорее всего, в этой игре будет забивать только одна команда — «Вест Бромвич», он неплох в нынешнем сезоне в атаке.

