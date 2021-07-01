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«Минск» — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (02.07.2021)

вчера, 07:48

«Минск» примет на своем поле «Сморгонь» в рамках 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.824.95
Лига Ставок Live! 1.25 5.50 13.00
Мелбет 1.58 4.43 5.80
1XBET Live! 1.20 8.05 13.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Минск» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается в 6.25. Победа «Сморгони» представлена коэффициентом 8.7.

Также букмекер предлагает коэффициент 1.7 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 2.1.

Форма команд

К 15-му туру чемпионата Беларуси «Минск» подходит на шестом месте в турнирной таблице. В последних поединках лиги команда показала неплохие результаты, оформив три победы в пяти встречах. Удачными для столичной команды оказались противостояния с «Динамо» Брест (1:0), «Славией» (2:1) и «Энергетик-БГУ» (2:1), а в прошлом туре «Минск» поделил очки с «Ислочью» (1:1).

«Сморгонь» продолжает оставаться главным аутсайдером Высшей лиги. По итогам 14 сыгранных матчей команда смогла взять только шесть очков – одна победа и три ничьи. В прошлом туре первенства «Сморгонь» потерпела 10-е поражение, уступив дома «Гомелю» (1:2). До этого гости предстоящего матча поочередно сыграли вничью с «Динамо» Брест (2:2) и «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

  • «Минск» выиграл 2 последних домашних матча в чемпионате
  • «Сморгонь» проиграла 3 предыдущих выездных матча с «Минском»
  • В 5 из 6 очных встреч команд больше 3 голов не забивалось

Прогноз

«Сморгонь» в гостевых матчах действует строго от обороны. Но вряд ли такой подход поможет гостям избежать поражения в столице, где их будет принимать набравший ход «Минск». Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.65 на победу гостей с учетом форы (-1) в матче «Куяба» — «Фламенго».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.41 1.57 1.88 1.94
Лига Ставок Live! 2.38 1.57
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shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Хозяева не проиграют...
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