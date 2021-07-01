«Минск» — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (02.07.2021)

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вчера, 07:48

«Минск» примет на своем поле «Сморгонь» в рамках 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Минск» очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.35. Ничейный исход оценивается в 6.25. Победа «Сморгони» представлена коэффициентом 8.7.

Также букмекер предлагает коэффициент 1.7 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 2.1.

Форма команд

К 15-му туру чемпионата Беларуси «Минск» подходит на шестом месте в турнирной таблице. В последних поединках лиги команда показала неплохие результаты, оформив три победы в пяти встречах. Удачными для столичной команды оказались противостояния с «Динамо» Брест (1:0), «Славией» (2:1) и «Энергетик-БГУ» (2:1), а в прошлом туре «Минск» поделил очки с «Ислочью» (1:1).

«Сморгонь» продолжает оставаться главным аутсайдером Высшей лиги. По итогам 14 сыгранных матчей команда смогла взять только шесть очков – одна победа и три ничьи. В прошлом туре первенства «Сморгонь» потерпела 10-е поражение, уступив дома «Гомелю» (1:2). До этого гости предстоящего матча поочередно сыграли вничью с «Динамо» Брест (2:2) и «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

«Минск» выиграл 2 последних домашних матча в чемпионате

«Сморгонь» проиграла 3 предыдущих выездных матча с «Минском»

В 5 из 6 очных встреч команд больше 3 голов не забивалось

Прогноз

«Сморгонь» в гостевых матчах действует строго от обороны. Но вряд ли такой подход поможет гостям избежать поражения в столице, где их будет принимать набравший ход «Минск». Учитывая это, предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ (3,5) голов по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.65 на победу гостей с учетом форы (-1) в матче «Куяба» — «Фламенго».