«Мольде» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Мольде», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Мольде» набрал за стартовые четыре тура шесть очков и уступает «Карабаху» по личным встречам. Команды делят второе-третье место, и только победа нужна норвежскому клубу, чтобы обойти конкурента, ведь при равенстве очков он будет ниже. Матч обещает быть интересным, хоть и не имеет яркой вывески. Два последних матча «Мольде» завершились уверенными победами над «Сарпсборг 08» (3:1) и «Лиллестрем» (4:0).
«Карабах» очень хочет порадовать своих болельщиков выходом в плей-офф Лиги Европы и сейчас все зависит от клуба из Азербайджана. Коллектив набрал шесть очков и предстоящий поединок становится решающим для обоих клубов, что дарит небывалую интригу. В прошлом туре чемпионата «Карабах» обыграл на выезде «Сарабах» Баку (2:1), а ранее на своем поле оказался сильнее «Сабаила» (3:1).
Информация для ставок
- «Карабах» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Десять последних матчей «Мольде» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень аккуратным, но к середине игра раскроется. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.