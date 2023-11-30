«Мольде» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 13:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Мольде», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Карабаха» оценивается по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Мольде» набрал за стартовые четыре тура шесть очков и уступает «Карабаху» по личным встречам. Команды делят второе-третье место, и только победа нужна норвежскому клубу, чтобы обойти конкурента, ведь при равенстве очков он будет ниже. Матч обещает быть интересным, хоть и не имеет яркой вывески. Два последних матча «Мольде» завершились уверенными победами над «Сарпсборг 08» (3:1) и «Лиллестрем» (4:0).

«Карабах» очень хочет порадовать своих болельщиков выходом в плей-офф Лиги Европы и сейчас все зависит от клуба из Азербайджана. Коллектив набрал шесть очков и предстоящий поединок становится решающим для обоих клубов, что дарит небывалую интригу. В прошлом туре чемпионата «Карабах» обыграл на выезде «Сарабах» Баку (2:1), а ранее на своем поле оказался сильнее «Сабаила» (3:1).

Информация для ставок

«Карабах» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Десять последних матчей «Мольде» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень аккуратным, но к середине игра раскроется. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.