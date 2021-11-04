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«Монако» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 12:57

«Монако» примет нидерландский ПСВ в рамках четвертого тура Лиги Европы. Этот поединок запланирован на 4 ноября 2021 года. У «Монако» не сыграют три футболиста, со стороны ПСВ в матче участие не примут шесть игроков, еще пять под вопросом. Игра состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Лига Европы 2021/2022
Монако
ПСВ
0 : 0
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.823.56
Фонбет 2.02 3.80 3.50
BetBoom 2.22 3.45 3.36

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего матча считается «Монако». Поставить на победу монегасков можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа ПСВ в 3.20.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Монако» выступает в группе В в Лиге Европы. У французов все хорошо, они являются лидерами турнирной таблицы. Команда набрала семь пунктов и выиграла два поединка, также у клуба одна ничья. Коллектив из княжества Монако забил четыре гола и пропустил два мяча. В последних играх «Монако» выиграл у ПСВ (1:2), а также сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и одержал победу над «Штурмом» (1:0).

ПСВ расположился на третьей строчке в группе В. В активе нидерландского клуба четыре балла. Команда выиграла один матч, один раз сыграла вничью и проиграла в одной игре. У нидерландского коллектива семь забитых и пять пропущенных. В последних матчах ПСВ уступил «Монако», а также выиграл у «Штурма» и не смог переиграть «Реал Сосьедад».

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл три матча из шести против ПСВ
  • У «Монако» восемь забитых голов в ворота ПСВ
  • ПСВ лишь два раза выиграл у «Монако»

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех. Такое событие оценивается коэффициентом 2.40. Клубы часто забивают, особенно это касается нидерландского коллектива. В этой игре совершенно точно можно будет увидеть много голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.35 2.11 1.77 1.66 2.30
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Все комментарии
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04 ноября в 19:41
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
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ybwequj5z2x6
04 ноября в 19:41
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
shlomo
shlomo
04 ноября в 17:12
Хозяева не проиграют...
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