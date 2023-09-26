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«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (28.09.2023)

вчера, 13:07
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.503.343.05
Лига Ставок 2.55 3.40 2.90
Pari 2.45 3.35 3.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Монца» показала отличный результат в первом для себя сезоне Серии А, но старт этого футбольного года у команды не задался. Только пять очков после пяти туров, однако у коллектива впереди еще много времени, чтобы улучшить результаты и сделать это можно с ближайшей встречи с примерно равным соперником. В прошлом туре «Монца» удержала ничью на выезде с «Лацио» (1:1), а ранее с тем же счетом завершила поединок с «Лечче» (1:1).

«Болонья» обладает составом качественных и опытных футболистов, но частые ничейные результаты не дают команде находиться гораздо выше в турнирной таблице Серии А. На данный момент клуб занимает 11 место с шестью баллами и имеет на один пункт больше, чем у нынешнего соперника. В двух последних встречах «Болонья» сыграла вничью с «Наполи» и «Вероной» с одинаковым результатом (0:0).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла всего один поединок из семи последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом
  • Команды обменялись победами в двух последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.85 2.04 1.47 2.84
Лига Ставок 2.61 1.50 1.84 2.00 1.45 2.77
Pari 1.83 2.00
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:25
Что мы имеем? Хозяева предстоящей встречи одержали в пяти турах чемпионата всего одну викторию, гости за такое же количество матчей проиграли лишь раз и уже на протяжении четырёх поединков кряду идут без поражений. При этом время от времени "кусая" топовые коллективы. В прошлом сезоне Монца и Болонья обменялись выездными победами друг над другом, как раз на этом стадионе сильнее были гости (2-1). Думаю, "борзые" и сейчас оправдают своё прозвище и отберут у хозяев очки. Как минимум ничью зацепить на стадионе "Бриантео" подопечным Тиагу Мотты вполне по зубам. Ставка - Х2.
Гость
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