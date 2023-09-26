«Монца» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (28.09.2023)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Монца» показала отличный результат в первом для себя сезоне Серии А, но старт этого футбольного года у команды не задался. Только пять очков после пяти туров, однако у коллектива впереди еще много времени, чтобы улучшить результаты и сделать это можно с ближайшей встречи с примерно равным соперником. В прошлом туре «Монца» удержала ничью на выезде с «Лацио» (1:1), а ранее с тем же счетом завершила поединок с «Лечче» (1:1).

«Болонья» обладает составом качественных и опытных футболистов, но частые ничейные результаты не дают команде находиться гораздо выше в турнирной таблице Серии А. На данный момент клуб занимает 11 место с шестью баллами и имеет на один пункт больше, чем у нынешнего соперника. В двух последних встречах «Болонья» сыграла вничью с «Наполи» и «Вероной» с одинаковым результатом (0:0).

Информация для ставок

«Монца» выиграла всего один поединок из семи последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились ничейным результатом

Команды обменялись победами в двух последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.