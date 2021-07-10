«Монтевидео Уондерерс» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

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вчера, 03:58

«Монтевидео Уондерерс» сыграет дома против местного «Ривер Плейт» в 10-м туре уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают свое предпочтение «Монтевидео Уондерерс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Победа «Ривер Плейт» оценивается в 2.95. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Монтевидео Уондерерс» с 14 набранными баллами расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла четыре поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в трех матчах. В этом сезоне «Уондерерс» забил восемь голов и пропустил семь мячей. Столичный клуб не может похвастаться стабильными результатами. Последнее время команда чередует победы с поражениями.

«Ривер Плейт», форвардом которого интересовался мадридский «Атлетико», набрал 17 баллов и расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба пять побед, две ничьи и два поражения. В нынешнем сезоне команда забила 19 голов и пропустила 13 мячей. «Ривер Плейт» находится в очень хорошей форме, проиграв лишь раз за последние 8 туров.

Информация для ставок

«Ривер Плейт» забил 11 голов в последних 5 матчах

«Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти

«Ривер Плейт» проиграл один матч из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют, и тотал будет больше 3.5, по коэффициенту 3.05.