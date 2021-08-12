«НАК Бреда» — «Телстар». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

«НАК Бреда» играет против «Телстара» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «НАК Бреда». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00, а на победу гостей по 5.00.
Форма команд
«НАК Бреда», игрока которой подписал клуб из Серии А, в этом сезоне провела неплохой товарищеский турнир. Команда проиграла всего один раз. Свой первый поединок в Первом дивизионе Нидерландов клуб выиграть не смог, матч завершился со счетом 2:2. Команда очень неплохо играет против сильных соперников, но есть проблемы атаке. Клуб крайне редко забивает больше двух мячей за игру.
«Телстар» проваливается в последних матчах. Команда не может похвастаться хорошими результатами. Последние несколько игр были неудачными. В основном команда играет вничью или проигрывает с крупным счетом. Например, в товарищеском матче было поражение от «Камбура» со счетом 0:6.
Информация для ставок
● «Телстар» выиграл один матч из последних десяти
● «НАК Бреда» выиграла три поединка из последних пяти
● «Телстар» пропускает минимум один гол пять игр кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на ничейный исход или победу «НАК Бреда» по коэффициенту 2.20.