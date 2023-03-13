«Наполи» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.
Ставки букмекеров
«Наполи» находится в отличной физической форме и безоговорочно лидирует в Серии А, практически обеспечив себе чемпионство. В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов подопечные Спалетти также добились уверенной победы в два мяча, поэтому сейчас им достаточно показать свой уровень и довести противостояние к логическому завершению. В прошлом матче «Наполи» переиграл «Аталанту» (2:0), а ранее на своем поле уступил минимально «Лацио» (0:1).
«Айнтрахт» Ф показывает нормальные результаты в сезоне, но соперничать с лидерами Бундеслиги и «Наполи» в Лиге Чемпионов коллективу достаточно трудно. В чемпионате Германии команда занимает шестое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков, а проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов можно было бы считать настоящей сенсацией. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее поделил очки с «Вольфсбургом» (2:2).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Айнтрахт» Ф не может одержать победу уже четыре встречи подряд
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Айнтрахт» Ф выиграл две из трех последних матчей с «Наполи»
Прогноз
«Наполи» гораздо сильнее на данный момент своего оппонента и на своем поле вероятнее всего одержит еще одну победу над немецким клубом. Сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.