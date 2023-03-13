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«Наполи» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.03.2023)

вчера, 11:46
Наполи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.504.666.65
Лига Ставок 1.52 4.70 6.60
1XBET 1.52 4.70 6.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Ставки букмекеров

«Наполи» находится в отличной физической форме и безоговорочно лидирует в Серии А, практически обеспечив себе чемпионство. В первом матче плей-офф Лиги Чемпионов подопечные Спалетти также добились уверенной победы в два мяча, поэтому сейчас им достаточно показать свой уровень и довести противостояние к логическому завершению. В прошлом матче «Наполи» переиграл «Аталанту» (2:0), а ранее на своем поле уступил минимально «Лацио» (0:1).

«Айнтрахт» Ф показывает нормальные результаты в сезоне, но соперничать с лидерами Бундеслиги и «Наполи» в Лиге Чемпионов коллективу достаточно трудно. В чемпионате Германии команда занимает шестое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков, а проход в четвертьфинал Лиги Чемпионов можно было бы считать настоящей сенсацией. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее поделил очки с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф не может одержать победу уже четыре встречи подряд
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Айнтрахт» Ф выиграл две из трех последних матчей с «Наполи»

Прогноз

«Наполи» гораздо сильнее на данный момент своего оппонента и на своем поле вероятнее всего одержит еще одну победу над немецким клубом. Сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.51 1.33 2.21 1.72 1.73 2.20
Лига Ставок 2.09 1.72 1.65 2.20
1XBET 2.24 1.76
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:02
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:46
Думаю Наполи без особого труда победит соперников с таким же счётом как в первом матче 2- 0.
shlomo
shlomo
вчера в 13:39
Считаю, что если не произойдет ничего совсем уж экстраординарного, то Неаполь должен здесь легко довести игру до своего логического завершения, заключающегося в оформленном выходе в четвертьфинал. Под экстримом я конечно же имею ввиду - быстрый забитый гол, удаления, пьяные вратари или 11 нападающих в чьем либо составе.) Скорее всего, и тут дело завершится 1-2 забитыми мячами, но никак не 4-мя голами. На что я и предлагаю заключить пари за небольшой, но вполне играбельный коэффициент.
Гость
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