«Наполи» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Наполи» находится в хорошем турнирном положении, а именно занимает второе место с семью баллами. Коллектив опережает на три балла «Брагу» и ему достаточно даже ничейного результата, чтобы оформить путевку в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Италии «Наполи» проиграл на выезде «Ювентусу» (0:1), а ранее уже на своем поле крупно уступил «Интеру» (0:3).
«Брага» еще оставляет за собой шансы на выход в плей-офф и на данный момент занимает третье место с четырьмя баллами. Команде нужна победу на выезде над «Наполи» с разницей в минимум два мяча, чтобы претендовать на второе место, что сделать будет очень непросто. В двух последних матчах в рамках чемпионата Португалии «Брага» одолела «Визелу» и «Эшторил» с одинаковым счетом (3:1).
Информация для ставок
- «Наполи» не может выиграть уже шесть домашних поединков подряд
- «Брага» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Наполи» имеет много проблем на данном отрезке сезона, но обязан довести начатое еще в сентябре до конца. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.