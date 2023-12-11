«Наполи» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Наполи» находится в хорошем турнирном положении, а именно занимает второе место с семью баллами. Коллектив опережает на три балла «Брагу» и ему достаточно даже ничейного результата, чтобы оформить путевку в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Италии «Наполи» проиграл на выезде «Ювентусу» (0:1), а ранее уже на своем поле крупно уступил «Интеру» (0:3).

«Брага» еще оставляет за собой шансы на выход в плей-офф и на данный момент занимает третье место с четырьмя баллами. Команде нужна победу на выезде над «Наполи» с разницей в минимум два мяча, чтобы претендовать на второе место, что сделать будет очень непросто. В двух последних матчах в рамках чемпионата Португалии «Брага» одолела «Визелу» и «Эшторил» с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

«Наполи» не может выиграть уже шесть домашних поединков подряд

«Брага» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» имеет много проблем на данном отрезке сезона, но обязан довести начатое еще в сентябре до конца. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.