«Ницца» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2021)

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сегодня, 17:53

В четвертом туре чемпионата Франции «Ницца» на домашней арене сыграет против «Бордо». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 28 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Поставить на победу «Ниццы» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.64, ничья идет за 4.30, а ставки на победу «Бордо» принимаются с котировкой 5.50.

Что касается результативности поединок, то здесь эксперты БК не отдают очевидного предпочтения одному из исходов: ставки на ТБ (2,5) голов идут по котировке 1,90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Ницца» принимала на своем поле «Марсель». «Орлы» переигрывали соперника к 75-й минуте поединка со счетом 1:0, но затем матч был прерван из-за массовой драки, а гости отказались его продолжать.

Прежде подопечные Кристофа Гальтье разжились тремя очками. В домашней игре против «Реймса» была зафиксирована ничья (0:0), а в гостях «орлам» удалось разгромить «Лилль» (4:0).

На счету «Бордо» два очка в трех первых тура французской Лиги 1. «Жирондинцы» в первой игре чемпионата проиграли дома «Клермону» (0:2), после чего, команде удалось спастись от поражения на поле «Марселя», где она по ходу встречи уступала 0:2 – ничья 2:2. В предыдущем поединке первенства «Бордо» разошелся миром на домашней арене с «Анже» (1:1).

Информация для ставок

В 7 прошлых гостевых матчах «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Бордо» пропускал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих выездных поединках лиги

«Ницца» не проигрывала в 5 из 6 предыдущих домашних поединках Лиги 1

Прогноз

«Ницца» заметно преобразилась с Кристофом Гальтье. «Орлы» демонстрируют надежную игру в защите, а гостевой погром «Лилля» лишний раз подтверждает великолепную форму «орлов». Учитывая нестабильность «Бордо», предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на другой поединок Лиги 1.