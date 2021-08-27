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«Ницца» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2021)

сегодня, 17:53

В четвертом туре чемпионата Франции «Ницца» на домашней арене сыграет против «Бордо». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.115.70
Фонбет 1.63 4.00 5.50
Мелбет 1.67 4.18 5.60
1XBET 1.67 4.18 5.60
BetBoom 1.69 4.15 5.00

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Поставить на победу «Ниццы» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.64, ничья идет за 4.30, а ставки на победу «Бордо» принимаются с котировкой 5.50.

Что касается результативности поединок, то здесь эксперты БК не отдают очевидного предпочтения одному из исходов: ставки на ТБ(2,5) голов идут по котировке 1,90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Франции «Ницца» принимала на своем поле «Марсель». «Орлы» переигрывали соперника к 75-й минуте поединка со счетом 1:0, но затем матч был прерван из-за массовой драки, а гости отказались его продолжать.

Прежде подопечные Кристофа Гальтье разжились тремя очками. В домашней игре против «Реймса» была зафиксирована ничья (0:0), а в гостях «орлам» удалось разгромить «Лилль» (4:0).

На счету «Бордо» два очка в трех первых тура французской Лиги 1. «Жирондинцы» в первой игре чемпионата проиграли дома «Клермону» (0:2), после чего, команде удалось спастись от поражения на поле «Марселя», где она по ходу встречи уступала 0:2 – ничья 2:2. В предыдущем поединке первенства «Бордо» разошелся миром на домашней арене с «Анже» (1:1).

Информация для ставок

  • В 7 прошлых гостевых матчах «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Бордо» пропускал минимум два гола в 5 из 6 предыдущих выездных поединках лиги
  • «Ницца» не проигрывала в 5 из 6 предыдущих домашних поединках Лиги 1

Прогноз

«Ницца» заметно преобразилась с Кристофом Гальтье. «Орлы» демонстрируют надежную игру в защите, а гостевой погром «Лилля» лишний раз подтверждает великолепную форму «орлов». Учитывая нестабильность «Бордо», предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры дали свой прогноз на другой поединок Лиги 1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 2.00 1.91 1.57 2.56
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
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95zujtk3fr46
95zujtk3fr46
сегодня в 19:06
Футбольный клуб «Ницца» одержит победу.
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