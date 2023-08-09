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«Ницца» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (11.08.2023)

вчера, 19:58
Ницца

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 2.4. Поставить на «Ниццу» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.923.512.50
Pari 2.85 3.45 2.40

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ницца» в очередной раз заявляет о своих высоких амбициях, но сможет ли команда побороться за высокие места пока остается загадкой. Коллектив провел неплохую подготовку и уже в первом туре встречается с прямым конкурентом за зону еврокубков, поэтому очень неплохо было бы сразу набирать очки. Два последних товарищеских матча «Ниццы» завершились поражением от «Фиоретнтины» (1:2) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Лилль» занял лишь пятое место по итогам прошлого сезона Лиги 1 и хочет улучшить свои результаты в этом футбольном году. Команда собирается усилить несколько позиций и даже побороться за первую тройку. В матче с «Ниццей» гостей ждет непростой поединок, но при аккуратной игре в обороне у них даже будут шансы стартовать с выездной победы. В прошлом товарищеском матче «Лилль» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а ранее уступил «Эмполи» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» забивала в восьми из десяти домашних поединках за последнее время
  • «Лилль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ницца» выиграла три из пяти последних матчей с «Лиллем» при двух поражениях
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в личных встречах играют примерно равно и давно не делили очки между собой. Предполагаем, что в этот раз матч может закончиться ничейным результатом, поставить на который можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.42 2.02 1.88 1.58 2.49
Pari 1.95 1.85
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