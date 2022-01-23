«Ноттингем Форест» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

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вчера, 16:54

25 января 2022 года состоится поединок «Ноттингем Форест — Барнсли». Матч пройдет в рамках 26-го тура Английского Чемпионшипа на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Ноттингем Форест». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Барнсли» в 5.10. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ноттингем Форест» идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У команды 11 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Форест» выглядит очень даже неплохо, команда стабильно набирает баллы — победы над «Дерби Каунти» со счетом 2:1, а также над «Миллуоллом» 0:1 и поражение от «Хаддерсфилда» 0:1.

«Барнсли» в этом сезоне выступает не лучшим образом, у клуба последнее, 24-е место в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Команда выиграла всего два поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в 15 матчах. Всего у «Барнсли» в этом сезоне Чемпионшипа 17 забитых и 38 пропущенных голов. У клуба в последних встречах все очень плохо — поражение от «Бирмингема» со счетом 2:1, а также от «Блэкберн Роверс» 2:1 и ничейный исход с «Вест Бромвичем» 0:0.

Информация для ставок

«Барнсли» выиграл один матч из последних пяти

«Ноттингем Форест» выиграл три поединка подряд

У «Барнсли» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.25. Оба клуба хорошо играют в атаку и забивают много мячей в нынешнем сезоне Чемпионшипа.

