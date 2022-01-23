«Ноттингем Форест» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

25 января 2022 года состоится поединок «Ноттингем Форест — Барнсли». Матч пройдет в рамках 26-го тура Английского Чемпионшипа на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров, является «Ноттингем Форест». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Барнсли» в 5.10. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ноттингем Форест» идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У команды 11 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Форест» выглядит очень даже неплохо, команда стабильно набирает баллы — победы над «Дерби Каунти» со счетом 2:1, а также над «Миллуоллом» 0:1 и поражение от «Хаддерсфилда» 0:1.
«Барнсли» в этом сезоне выступает не лучшим образом, у клуба последнее, 24-е место в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Команда выиграла всего два поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в 15 матчах. Всего у «Барнсли» в этом сезоне Чемпионшипа 17 забитых и 38 пропущенных голов. У клуба в последних встречах все очень плохо — поражение от «Бирмингема» со счетом 2:1, а также от «Блэкберн Роверс» 2:1 и ничейный исход с «Вест Бромвичем» 0:0.
Информация для ставок
- «Барнсли» выиграл один матч из последних пяти
- «Ноттингем Форест» выиграл три поединка подряд
- У «Барнсли» семь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.25. Оба клуба хорошо играют в атаку и забивают много мячей в нынешнем сезоне Чемпионшипа.