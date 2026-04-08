Рэтклифф снизил цену на «Ниццу»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр вынужден уменьшить свою стартовую цену за французский клуб «Ницца», поскольку компания Ineos переформатирует спортивный портфель и пытается расстаться с французским клубом.

Сообщается, что из‑за требований УЕФА по правилам владения несколькими клубами Ineos изначально рассчитывал на продажу клуба более чем за 150 млн евро, а позже — ещё выше. Однако за два года на рынке клуб так и не получил серьёзных предложений, и по информации французского журналиста Ромена Молина, текущая оценка уже снизилась, хотя новая конкретная цифра официально не озвучена.

На данный момент «Ницца» занимает 15‑е место в таблице Лиге 1, что делает её привлекательность для инвесторов более скромной, чем это казалось когда‑то в период более успешного выступления клуба.