Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2025/2026

Рэтклифф снизил цену на «Ниццу»

сегодня, 11:17

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф вынужден уменьшить свою стартовую цену за французский клуб «Ницца», поскольку компания Ineos переформатирует спортивный портфель и пытается расстаться с французским клубом.

Сообщается, что из‑за требований УЕФА по правилам владения несколькими клубами Ineos изначально рассчитывал на продажу клуба более чем за 150 млн евро, а позже — ещё выше. Однако за два года на рынке клуб так и не получил серьёзных предложений, и по информации французского журналиста Ромена Молина, текущая оценка уже снизилась, хотя новая конкретная цифра официально не озвучена.

На данный момент «Ницца» занимает 15‑е место в таблице Лиге 1, что делает её привлекательность для инвесторов более скромной, чем это казалось когда‑то в период более успешного выступления клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Vahidlapsha
сегодня в 11:58
Пока дорого, я подожду когда будет стоить 10 млн рублей тогда стану владельцем Ниццы и буду завозить туда перспективных игроков из ЮАР и Намибии.
ry8fuw9fm39z
сегодня в 11:48
Может и возьмет кто-то, но только задарма.
112910415
сегодня в 11:23
надо их заставить лучше играть, срочно ! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 