«Ноттингем Форест» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2023)

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сегодня, 10:46

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Эвертон», поставить на который можно по коэффициенту 2.6. На успех «Ноттингем Форест» можно сделать ставку за 2.8, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ноттингем Форест» проводит стандартный для себя сезон в АПЛ и пытается не опуститься в зону вылета. Команда на данный момент набрала 13 очков и отстает сразу от трех конкурентов на два пункта, занимая 15 место. В матче с соперником из зоны вылета у хозяев будет возможность побороться за очки и даже продвинуться вверх по таблице. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились поражениями от «Брайтона» и «Вест Хэма» с одинаковым счетом (2:3).

«Эвертон» выдает очередной провальный сезон и снова рискует покинуть АПЛ по завершению футбольного года. Перед стартом нынешнего тура в активе «ирисок» всего четыре пункта и предпоследнее место, которое откровенно разочаровывает болельщиков и руководство. Клубу нужны срочные изменения, чтобы улучшить результаты. «Эвертон» проиграл в прошлой игре «Манчестер Юнайтед» (0:3), а ранее одолел на выезде «Кристал Пэлас» (3:2).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков

Два последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.