«Олимпия» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (01.08.2023)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лудогорец». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Олимпии» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Команда из Словении добилась неплохого результата в первом матче и теперь при поддержке родных трибун может побороться за выход в следующий этап Лиги Чемпионов. Тем не менее, не стоит забывать, что соперник имеет больше опыта выступлений в еврокубках и может использовать даже самые мелкие недочеты хозяев в обороне. В прошлом туре чемпионата «Олимпия» на своем поле разгромила «Рогаску» (5:0), а в Лиге Чемпионов разошлась миром с «Лудогорцом» в Болгарии (1:1).

«Лудогорец» не смог добиться домашней победы, однако для клуба еще ничего не потеряно и на выезд команда отправляется с надеждой и оптимизмом на выход в следующий раунд. В первых двух турах чемпионата команда набрала три очка, но сейчас полностью сосредоточена на ответной встрече со словенцами. До ничьи в первом матче с «Олимпией» (1:1), болгарский клуб разгромил на своем поле «Этыр» (5:0) в чемпионате.

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Олимпии» завершились исходом «обе забьют»

«Лудогорец» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Олимпии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от команд. Предполагаем, что «Лудогорец» сможет забить первым и довести этот поединок до победы. Предлагаем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.