«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.09.2023)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Осасуны» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Осасуна» на старте нового сезона показывает довольно средние результаты и по итогам шести туров занимает 11 место с семью баллами в активе. Команда хотела бы пробиться в зону еврокубков, но для этого ей не хватает стабильности уже в самом начале футбольного года. В матче с «Атлетико», который пребывает в хорошем расположении духа, хозяевам будет очень непросто зацепиться даже за ничью. В прошлом туре Ла Лиги «Осасуна» поделила очки на своем поле с «Севильей» (0:0).

«Атлетико» после ничьи с «Лацио» (1:1) в Лиге Чемпионов и пропущенным голом от вратаря, был не в лучшем настроении, однако уверенная победа над мадридским «Реалом» на минувших выходных полностью изменила ситуацию. Команда занимает лишь пятое место с 10 баллами, но имеет одну игру в запасе, поэтому отстает от лидеров всего на три балла по потерянным очкам. Победа в предстоящей игре может еще больше укрепить положение «матрасников» в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Осасуна» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Атлетико» проиграл только два выездных матча из десяти последних

«Атлетико» выиграл десять последних встреч подряд с «Осасуной»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

На данный момент «Атлетико» Мадрид выглядит гораздо сильнее и увереннее своего соперника, поэтому существует большая вероятность их успеха в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.