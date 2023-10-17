«Осасуна» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.10.2023)

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вчера, 12:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Гранады» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Осасуна» редко выигрывает в последнее время и это сразу сказалось на положении команды в турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 10 баллами в активе. В поединке с аутсайдером на своем поле у «Гранады» будет отличная возможность набрать три важных очка. Два последних поединка клуба завершились крупным поражением от «Реала» (0:4) и выездной победой с «Алавесом» (2:0).

«Гранада» после возвращения в Ла Лигу чувствует себя неуверенно и одержала всего одну победу. Команда находится в зоне вылета, а именно на 19 месте с шестью набранными баллами. В выездной встрече с «Осасуной» любой результат кроме поражения можно будет считать положительным. В прошлом туре «Гранада» поделила очки с «Барселоной» (2:2), а ранее сыграла вничью с «Альмерией» (3:3).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла пять из шести последних домашних встреч

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, ведь последние результаты сильно хромают. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.