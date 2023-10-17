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«Осасуна» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.10.2023)

вчера, 12:43
Гранада

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Гранады» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Испания. Примера 2023/2024
Осасуна
Гранада
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
20 октября 2023, 22:00
пятница
НичьяНичьяНичьяПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.894.65
Лига Ставок 1.83 3.85 4.50
Pari 1.77 3.90 4.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Осасуна» редко выигрывает в последнее время и это сразу сказалось на положении команды в турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 10 баллами в активе. В поединке с аутсайдером на своем поле у «Гранады» будет отличная возможность набрать три важных очка. Два последних поединка клуба завершились крупным поражением от «Реала» (0:4) и выездной победой с «Алавесом» (2:0).

«Гранада» после возвращения в Ла Лигу чувствует себя неуверенно и одержала всего одну победу. Команда находится в зоне вылета, а именно на 19 месте с шестью набранными баллами. В выездной встрече с «Осасуной» любой результат кроме поражения можно будет считать положительным. В прошлом туре «Гранада» поделила очки с «Барселоной» (2:2), а ранее сыграла вничью с «Альмерией» (3:3).

Информация для ставок

  • «Осасуна» проиграла пять из шести последних домашних встреч
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, ведь последние результаты сильно хромают. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.97 1.92 1.54 2.60
Лига Ставок 2.74 1.46 1.90 1.94 1.49 2.64
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 12:48
Несмотря на то, что Осасуна в домашнем матче идёт фаворитом, а Гранада на данный момент располагается в зоне вылета, рискну предположить, что минимум один раз гости оппонента огорчат. В текущем сезоне "насриды" забивают почти в два раза больше хозяев, отличаясь примерно 1,5 раза за игру. Неплохо так, для аутсайдера, согласитесь? Осасуна же в среднем за игру пропускает примерно 1,5 гола, а в девяти турах круглый снаряд в воротах "красных" побывал 14 раз. Хозяева редко играют на ноль, гости редко покидают поле без точного удара. Считаю в такой ситуации вполне логичным попробовать взять ставку - "Гранада забьёт: ДА".
Гость
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