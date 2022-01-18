«Остенде» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.01.2022)

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18 января 2022, 14:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Антверпена» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.1. Поверить в успех «Остенде» можно по 3.35, а ничья котируется по коэффициенту 3.6.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 2.06. Если вы верите, что встреча окажется не богатой на забитые мячи, то ТМ 3 будет стоить 1.76. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.55.

Форма команд

«Антверпен» идет в группе лидеров чемпионата Бельгии и мечтает квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Переде стартом очередного тура клуб занимает третье место и смог набрать 40 очков, что на семь баллов меньше, чем у лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Коллектив имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (40:24) и улучшит ее в случае позитивного результата в предстоящем поединке. В прошлом туре «Антверпен» выиграл у «Шарлеруа» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Генком» (1:1).

«Остенде» набрал шесть очков в последних пяти турах и располагается очень близко к зоне вылета, а именно на 15 месте. Команда набрала только 23 очка, что на четыре балла больше, чем у соперников из самых низов турнирной таблицы. Матч с командой из лидирующей группы обещает быть очень сложным, но фактор домашнего стадионе возможно поможет коллективу. Две последние встречи «Остенде» завершились крупным поражением «Генку» (0:4) и победой над «Беерсхот-Вилрийк» (2:0).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Остенде» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Антверпен» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Антверпен» стремится к лидеру турнирной таблицы и редко проигрывает. В такой ситуации у хозяев шансов на успех будет не так много. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в один-два мяча. Сделать ставку на «Антверпен» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.