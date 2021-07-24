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«Остенде» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24.07.2021)

вчера, 04:23

«Остенде» в 1-м туре чемпионата Бельгии сыграет дома с «Шарлеруа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.523.14
Лига Ставок 2.27 3.50 3.00
Фонбет Live! 23.00 8.00 1.13
Мелбет 2.32 3.54 2.98
1XBET 2.32 3.54 2.98
BetBoom 2.24 3.60 3.15

Ставки букмекеров

В этом матче букмекерская контора Мелбет отдает предпочтение «Остенде» Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.28. Победа «Шарлеруа» котируется в 3.05. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.79. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.03.

Форма команд

«Остенде» уверенно сыграл в прошлом сезон, выйдя в плей-офф чемпионата Бельгии. Руководство поставило перед клубом задачу выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, и, по возможности, побороться за пьедестал. В последнем товарищеском матче «Остенде» сыграл вничью с «Мускроном» (0:0), а немного ранее уступил «Амьену» (1:2).

«Шарлеруа», недавно усилившийся голкипером «Лилля», в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте чемпионата Бельгии и намерен улучшить свои результаты в текущем розыгрыше турнира. Последний товарищеский матч «Шарлеруа» завершился поражением от ПАОКа (0:2), а до этого команда сыграла вничью с «РВД Моленбек» (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Остенде» закончились исходом «обе забьют»
  • «Шарлеруа» выиграл один из десяти последних матчей на выезде
  • «Шарлеруа» выиграл три из четырех последних встреч с «Остенде»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шарлеруа» имеет хорошую статистику в матчах с «Остенде», и мы предполагаем, что гости смогут показать хорошую игру и начать этот сезон с победы. Сделать ставку на победу «Шарлеруа» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.80 1.61 2.38
Лига Ставок 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.37
Мелбет 1.95 1.87
1XBET 2.85 1.45
BetBoom 2.75 1.42 1.87 1.87 1.49 2.52
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