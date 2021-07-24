«Остенде» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24.07.2021)

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вчера, 04:23

«Остенде» в 1-м туре чемпионата Бельгии сыграет дома с «Шарлеруа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекерская контора Мелбет отдает предпочтение «Остенде» Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.28. Победа «Шарлеруа» котируется в 3.05. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.79. Низовой исход поединка (ТМ 2.5) оценивается в 2.03.

Форма команд

«Остенде» уверенно сыграл в прошлом сезон, выйдя в плей-офф чемпионата Бельгии. Руководство поставило перед клубом задачу выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, и, по возможности, побороться за пьедестал. В последнем товарищеском матче «Остенде» сыграл вничью с «Мускроном» (0:0), а немного ранее уступил «Амьену» (1:2).

«Шарлеруа», недавно усилившийся голкипером «Лилля», в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте чемпионата Бельгии и намерен улучшить свои результаты в текущем розыгрыше турнира. Последний товарищеский матч «Шарлеруа» завершился поражением от ПАОКа (0:2), а до этого команда сыграла вничью с «РВД Моленбек» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Остенде» закончились исходом «обе забьют»

«Шарлеруа» выиграл один из десяти последних матчей на выезде

«Шарлеруа» выиграл три из четырех последних встреч с «Остенде»

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шарлеруа» имеет хорошую статистику в матчах с «Остенде», и мы предполагаем, что гости смогут показать хорошую игру и начать этот сезон с победы. Сделать ставку на победу «Шарлеруа» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.