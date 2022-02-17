«Остенде» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.02.2022)

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вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Стандарда» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.6. Поверить в успех «Остенде» можно по 2.7, а ничья котируется по коэффициенту 3.35.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то ТМ 2.5 будет стоить 1.95. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.65.

Форма команд

«Стандард» выиграл один матч из пяти последних в чемпионате и не показывает тех результатов, которых ждут от них болельщики. Команда расположилась на 13 месте с 29 очками и на данный момент не может подняться выше. Клуб опережает зону вылета всего на шесть баллов, и чтобы чувствовать себя в безопасности, футболистам необходимо поработать над реализацией моментов. В двух последних матчах «Стандард» проиграл «Генку» (0:2) и сыграл вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

«Остенде» имеет зеркальное отображение последних пяти результатов со «Стандардом» и набрал в них всего пять очков. Коллектив уступает своему сопернику всего один балл и идет на 14 позиции. Предстоящий матч с примерно равным соперником будет очень принципиальным и в случае победы может обогнать своего оппонента, чтобы побороться за более высокие места, а может и зону плей-офф. В последней игре «Остенде» проиграл «Мехелену» (0:3) и сыграл вничью с «Зюлте-Варегемом» (0:0).

Информация для ставок

«Остенде» выиграл три матча из десяти последних матчей, а «Стандард» одержал только две победы

Шесть из семи последних матчей «Стандарда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Десять последних матчей между клубами на поле «Остенде» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В нынешнем поединке встречаются команды, которые довольно редко выигрывают и не показывают стабильные результаты. Предполагаем, что «Остенде» и «Стандард» смогут забить в ворота соперника минимум по одному мячу. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.