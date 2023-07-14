«Остин» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

1689350887

вчера, 19:08

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Спортинг Канзас-Сити», могут поставить за 3.15. Коэффициент на ничью составляет 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.15. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Остин» остается в зоне плей-офф, но плотность турнирной таблицы очень высока и любое поражение может резко изменить ситуацию. Коллектив располагается на шестом месте с 29 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В предстоящей встрече хозяевам необходимо выигрывать и укреплять свои позиции. Два последних матча в МЛС завершились для «Остина» поражением на выезде от «Ванкувера» (1:2) и разгромом на выезде «Миннесоты» (4:1).

«Спортинг Канзас-Сити» не радует болельщиков своими результатами, но далеко не потерял шансы вернуться в зону плей-офф. Сейчас команда располагается на 11 месте с 26 баллами и от шестого месте ее отделяют всего три балла. В предстоящей встрече с «Остином» гостям нужно набирать очки и как минимум не отдаляться от прямых конкурентов за место в плей-офф. В прошлом туре «Спортинг-Канзас Сити» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (2:2), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Хьюстон Динамо» (2:2).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Спортинг Канзас-Сити» завершились ничьими со счетом (2:2)

«Остин» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг Канзас-Сити» проиграл три из пяти последних поединков с «Остином»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают примерно одинаковые задачи в чемпионате, поэтому будут играть аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.