«Оуд-Хеверли» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2022)

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сегодня, 15:38

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Брюгге» Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу «Оуд-Хеверли» коэффициент составляет 4.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.25.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» неплохо стартовал в чемпионате и набрал шесть очков в трех стартовых поединках. Команду не рассматривают как одного из лидеров нынешнего сезона, однако футболисты своими результатами могут хотя бы частично повторить прошлогодний успех «Юнион Сент-Жиллуаз». В последней игре «Оуд-Хеверли» уступил «Антверпену» (2:4), а ранее обыграл «Вестерло» (2:0).

«Брюгге» набрал всего четыре балла на старте сезона и вынужден моститься лишь на восьмом месте в таблице. Тем не менее, сезон только начался и любой успешный матч может поднять коллектив сразу на несколько ступенек. В последнем матче чемпионата Бельгии «Брюгге» не смог обыграть на своем поле «Зюлте-Варегем» (1:1), а ранее и вовсе проиграл на выезде «Эйпену» (1:2).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Оуд-Хеверли» уступил в трех поединках

Восемь из десяти последних матчей «Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» выиграл три из четырех последних встреч с «Оуд-Хеверли»

Четыре из пяти последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брюгге» не очень уверенно начал чемпионат, и мы предполагаем, что в предстоящем поединке у команды могут возникнуть проблемы. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.