«Панатинаикос» — «Марсель». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (09.08.2023)

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вчера, 19:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Панатинаикоса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Панатинаикос» очень давно не играл в групповом этапе Лиги Чемпионов, и чтобы пробиться туда, греческим футболистам придется одолеть двух сложнейший соперников, первый из которых «Марсель». На данный момент чемпионат Греции еще не стартовал, и хозяева обратят все свое внимание на еврокубковые матчи и достижения в них поставленных целей. В прошлых двух поединках «Панатинаикос» по сумме двух матчей прошел «Днепр-1» (2:2, 3:1).

«Марсель» не смог в конце прошлого сезона конкурировать за первые два места в Лиге 1 и вынужден пробиваться в Лигу Чемпионов через квалификацию. В этом противостоянии французы считаются фаворитами, однако им придется доказать свое превосходство на футбольном поле. Две последние товарищеские встречи «Марселя» завершились поражением от «Байера» (1:2) и победой с «Валвейком» (1:0).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Панатинаикос» проиграл только один матч из десяти последних на своем стадионе

Четыре из пяти последних встреч греческого клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Панатинаикос» будет делать большую ставку на первый поединок, и мы предполагаем, что у команды будут шансы на успех. Предлагаем сделать ставку с форой (0) на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.