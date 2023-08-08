«Панатинаикос» — «Марсель». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (09.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.87. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Панатинаикоса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4
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сегодня, 21:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Панатинаикос» очень давно не играл в групповом этапе Лиги Чемпионов, и чтобы пробиться туда, греческим футболистам придется одолеть двух сложнейший соперников, первый из которых «Марсель». На данный момент чемпионат Греции еще не стартовал, и хозяева обратят все свое внимание на еврокубковые матчи и достижения в них поставленных целей. В прошлых двух поединках «Панатинаикос» по сумме двух матчей прошел «Днепр-1» (2:2, 3:1).
«Марсель» не смог в конце прошлого сезона конкурировать за первые два места в Лиге 1 и вынужден пробиваться в Лигу Чемпионов через квалификацию. В этом противостоянии французы считаются фаворитами, однако им придется доказать свое превосходство на футбольном поле. Две последние товарищеские встречи «Марселя» завершились поражением от «Байера» (1:2) и победой с «Валвейком» (1:0).
Информация для ставок
- «Марсель» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
- «Панатинаикос» проиграл только один матч из десяти последних на своем стадионе
- Четыре из пяти последних встреч греческого клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Панатинаикос» будет делать большую ставку на первый поединок, и мы предполагаем, что у команды будут шансы на успех. Предлагаем сделать ставку с форой (0) на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.