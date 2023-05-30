«ПСЖ» – «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.4, а победа «Лорьян» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

« ПСЖ » прогнозируемо стал чемпионом Лиги 1, хотя провел не лучший сезон и вполне вероятно произойдет смена тренера в межсезонье. Кроме того, почти наверняка команду покинет Лионель Месси, а еще несколько лидеров под вопросом. Клуб набрал 85 очков и опережает «Ланс» на четыре пункта, что за один матч отыграть невозможно. Два последних матча « ПСЖ » завершились ничьей со «Страсбуром» (1:1) и минимальной выездной победой с «Осером» (2:1).

«Клермон» может быть доволен своими выступлениями в этом сезоне, а место в первой половине турнирной таблицы стало хорошим итоговым результатом. Сейчас коллектив располагается на восьмой позиции с 56 баллами и выше уже не поднимется, ведь отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Два последних матча «Клермона» завершились поражением от «Бреста» (1:2) и победой над «Лорьяном» (2:0).

Информация для ставок

«Клермон» проиграл лишь два матча из десяти последних в чемпионате Франции

« ПСЖ » выиграл шесть из восьми последних матчей в Лиге 1

» выиграл шесть из восьми последних матчей в Лиге 1 Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Обе команды не имеют турнирной мотивации, поэтому матч будет лишен максимальной ответственности за результат. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.