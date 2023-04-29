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«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2023)

сегодня, 15:26
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Лорьян» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.207.8313.31
Pari 1.19 7.50 13.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

«ПСЖ» является безоговорочным лидером чемпионата Франции и имеет в своем активе 75 баллов. Команда опережает ближайшего соперника на восемь баллов и в предстоящей встрече может еще больше упрочнить свое лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции парижский клуб обыграл на выезде последнюю команду Лиги 1 «Анже» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ланса» на своем стадионе (3:1).

«Лорьян» хорошо провел первую половину сезона, но на его окончание у команды ресурсов не хватило, и она уже давно не выигрывает в Лиге 1. Тем не менее, коллектив может спокойно доигрывать чемпионат Франции, не опасаясь за свою безопасность, ведь занимает 15 место с 45 баллами в активе. Два последних поединка «Лорьяна» завершились поражениями от «Тулузы» (0:1) и «Монако» (1:3).

Информация для ставок

  • «Лорьян» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «ПСЖ» проиграл три матча из десяти последних на своем стадионе
  • «Лорьян» проиграла на выезде шесть последних матчей парижанам
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

ПСЖ имеет хорошую статистику домашних встреч с «Лорьяном» и наверняка будет играть на победу и в этот раз. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:04
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 16:02
Ну тут не вызывает сомнений победа хозяев... только вот с каким счетом, это вопрос.
Гость
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