«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Лорьян» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.
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завтра, 18:05
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.
Форма команд
«ПСЖ» является безоговорочным лидером чемпионата Франции и имеет в своем активе 75 баллов. Команда опережает ближайшего соперника на восемь баллов и в предстоящей встрече может еще больше упрочнить свое лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции парижский клуб обыграл на выезде последнюю команду Лиги 1 «Анже» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ланса» на своем стадионе (3:1).
«Лорьян» хорошо провел первую половину сезона, но на его окончание у команды ресурсов не хватило, и она уже давно не выигрывает в Лиге 1. Тем не менее, коллектив может спокойно доигрывать чемпионат Франции, не опасаясь за свою безопасность, ведь занимает 15 место с 45 баллами в активе. Два последних поединка «Лорьяна» завершились поражениями от «Тулузы» (0:1) и «Монако» (1:3).
Информация для ставок
- «Лорьян» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «ПСЖ» проиграл три матча из десяти последних на своем стадионе
- «Лорьян» проиграла на выезде шесть последних матчей парижанам
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
ПСЖ имеет хорошую статистику домашних встреч с «Лорьяном» и наверняка будет играть на победу и в этот раз. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.