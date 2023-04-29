«ПСЖ» – «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (30.04.2023)

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сегодня, 15:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.6, а победа «Лорьян» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 13.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.82.

Форма команд

« ПСЖ » является безоговорочным лидером чемпионата Франции и имеет в своем активе 75 баллов. Команда опережает ближайшего соперника на восемь баллов и в предстоящей встрече может еще больше упрочнить свое лидерство. В прошлом туре чемпионата Франции парижский клуб обыграл на выезде последнюю команду Лиги 1 «Анже» (2:1), а ранее оказался сильнее «Ланса» на своем стадионе (3:1).

«Лорьян» хорошо провел первую половину сезона, но на его окончание у команды ресурсов не хватило, и она уже давно не выигрывает в Лиге 1. Тем не менее, коллектив может спокойно доигрывать чемпионат Франции, не опасаясь за свою безопасность, ведь занимает 15 место с 45 баллами в активе. Два последних поединка «Лорьяна» завершились поражениями от «Тулузы» (0:1) и «Монако» (1:3).

Информация для ставок

«Лорьян» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

« ПСЖ » проиграл три матча из десяти последних на своем стадионе

» проиграл три матча из десяти последних на своем стадионе «Лорьян» проиграла на выезде шесть последних матчей парижанам

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз