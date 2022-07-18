«Патронато» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

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18 июля 2022, 12:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Тигре», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Выбрать победителем «Патронато» можно по коэффициенту 3 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Форма команд

«Патронато» не может похвалиться стабильными результатами и пребывает в середине турнирной таблицы после восьми туров, а именно на 15 месте. Коллектив набрал 11 очков, и чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь было уже пропущено 11 мячей, что является слабым результатом. В двух последних матчах чемпионата «Патронато» обыграл «Сентраль Кордоба» на выезде (3:1) и уступил на своем поле «Арсеналу» Саранди (1:3).

«Тигре» только в прошлом туре смог прервать неприятную серию без побед в чемпионате, но ситуация в турнирной таблице остается по-прежнему неудовлетворительной. Команда занимает 18 место с девятью баллами и нуждается в перезагрузке, ведь в результатах не хватает стабильности. В матче с «Патронато» у футболистов будет хорошая возможность проявить себя и набрать важные три пункта. В прошлом поединке «Тигре» обыграл «Эстудиантес» (2:1), а ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Патронато» завершились исходом «обе забьют»

«Тигре» одержал только две победы в десяти последних матчах на выезде

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся примерно в одинаковом положении и много пропускают. Предполагаем, что и в этом матче будет совершено несколько голевых ошибок, которые приведут к результативному исходу. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.