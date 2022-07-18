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«Патронато» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (20.07.2022)

18 июля 2022, 12:31
Тигре

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Тигре», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Выбрать победителем «Патронато» можно по коэффициенту 3 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Аргентина. Суперлига 2022
Патронато
Тигре
ВыигрышПроигрышНичьяВыигрышПроигрыш
1 : 0
завершен
20 июля 2022, 22:30
среда
ВыигрышПроигрышНичьяНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.052.74
BetBoom 2.75 3.05 2.64

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.62.

Форма команд

«Патронато» не может похвалиться стабильными результатами и пребывает в середине турнирной таблицы после восьми туров, а именно на 15 месте. Коллектив набрал 11 очков, и чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь было уже пропущено 11 мячей, что является слабым результатом. В двух последних матчах чемпионата «Патронато» обыграл «Сентраль Кордоба» на выезде (3:1) и уступил на своем поле «Арсеналу» Саранди (1:3).

«Тигре» только в прошлом туре смог прервать неприятную серию без побед в чемпионате, но ситуация в турнирной таблице остается по-прежнему неудовлетворительной. Команда занимает 18 место с девятью баллами и нуждается в перезагрузке, ведь в результатах не хватает стабильности. В матче с «Патронато» у футболистов будет хорошая возможность проявить себя и набрать важные три пункта. В прошлом поединке «Тигре» обыграл «Эстудиантес» (2:1), а ранее уступил на выезде «Архентинос Хуниорс» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Патронато» завершились исходом «обе забьют»
  • «Тигре» одержал только две победы в десяти последних матчах на выезде
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся примерно в одинаковом положении и много пропускают. Предполагаем, что и в этом матче будет совершено несколько голевых ошибок, которые приведут к результативному исходу. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.65 2.32
BetBoom 2.18 1.62 1.62 2.18 1.31 3.20
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 июля в 19:03
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
g9743427yqgr
g9743427yqgr
18 июля в 15:05
Победу одержит «Тигре»
rmxy9xwugrz2
rmxy9xwugrz2
18 июля в 15:04
Фаворит матча «Тигре»
shlomo
shlomo
18 июля в 12:58
Патронато выиграет этот матч
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