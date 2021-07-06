«Понте-Прета» — «Аваи». Прогноз на матч второй лиги Бразилии (07.07.2021)

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вчера, 06:09

«Понте-Прета» сыграет против «Аваи» в рамках 10-го тура бразильской Серии В. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение «Понте-Прета». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Ничейный исход оценивается в 2.95, а победа «Аваи» — в 2.9.

Форма команд

«Понте-Прета» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 7 баллами в активе. Несмотря на положение команды в чемпионате, она играет гораздо лучше, чем показывает статистика. На счету клуба пять забитых и восемь пропущенных мячей. В последних 3 турах «Понте-Прета» взяла 5 очков.

«Аваи» набрал 11 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. На счету команды три победы, две ничьи и три поражения. В нынешнем сезоне клуб забил девять мячей и пропустил десять голов. «Аваи» находится в неплохой форме, набрав 7 очков в последних 3 турах.

Информация для ставок

«Аваи» не проигрывает три матча кряду

«Понте-Прета» не проигрывает четыре тура кряду

«Аваи» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 2.03. Также можно поставить на победу «Понте-Прета» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.51 на победу хозяев в матче «Слован» — «Шемрок Роверс».