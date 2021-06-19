«Прогресо» — «Серро Ларго». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (19.06.2021)

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вчера, 13:29

«Прогресо» примет на своем поле «Серро Ларго».

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Прогресо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Серро Ларго» по 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Прогресо» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — два очка. Команда сыграла пять матчей в чемпионате, ни разу не выиграв. У клуба две ничьи и три поражения. «Прогресо» в этом сезоне отметился двумя забитыми мячами, еще десять голов клуб пропустил. В последних матчах команда выглядит очень плохо, нет никаких причин полагать, что ситуация изменится в ближайшее время.

«Серро Ларго» набрал шесть баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба две победы, ни одного ничейного исхода и три поражения. «Серро Ларго» набрал в этом сезоне шесть баллов. Команда восемь раз забивала в ворота своих противников и 11 раз вынимала круглого из сетки собственных ворот. У этой команды в последнее время дела идут не лучшим образом.

Информация для ставок

● «Ларго» пропустил 11 мячей в пяти последних матчах

● «Прогресо» не может победить вот уже семь матчей кряду

● «Серро Ларго» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на победу «Прогресо» или ничейный исход по 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.85 на победу «Уондерерс» в матче против «Вилья Эспаньола».