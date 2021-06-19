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«Прогресо» — «Серро Ларго». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (19.06.2021)

вчера, 13:29

«Прогресо» примет на своем поле «Серро Ларго».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.243.00
Лига Ставок 2.55 3.25 2.80
Мелбет 2.58 3.22 2.69
1XBET 2.58 3.22 2.69
BetBoom 2.47 3.30 2.72

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Прогресо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Серро Ларго» по 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Прогресо» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба — два очка. Команда сыграла пять матчей в чемпионате, ни разу не выиграв. У клуба две ничьи и три поражения. «Прогресо» в этом сезоне отметился двумя забитыми мячами, еще десять голов клуб пропустил. В последних матчах команда выглядит очень плохо, нет никаких причин полагать, что ситуация изменится в ближайшее время.

«Серро Ларго» набрал шесть баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого уругвайского клуба две победы, ни одного ничейного исхода и три поражения. «Серро Ларго» набрал в этом сезоне шесть баллов. Команда восемь раз забивала в ворота своих противников и 11 раз вынимала круглого из сетки собственных ворот. У этой команды в последнее время дела идут не лучшим образом.

Информация для ставок

● «Ларго» пропустил 11 мячей в пяти последних матчах
● «Прогресо» не может победить вот уже семь матчей кряду
● «Серро Ларго» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на победу «Прогресо» или ничейный исход по 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.85 на победу «Уондерерс» в матче против «Вилья Эспаньола».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.52 1.83 2.04 1.44 2.85
Лига Ставок 2.55 1.48 1.79 1.96 1.43 2.70
Мелбет 1.87 1.87
1XBET 1.22 3.96
BetBoom 2.72 1.42 1.88 1.86 1.49 2.52
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shlomo
shlomo
вчера в 17:29
Игра на три результата...
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