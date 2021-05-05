«ПСВ-2» — «Волендам». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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вчера, 23:11

7 мая « ПСВ -2» примет на своем поле «Волендам» в рамках 37-го тура второй по силе лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворита этого матча, им стал «Волендам». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.79. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.20 и на победу « ПСВ -2» за 3.60.

Форма команд

« ПСВ -2» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних играх « ПСВ -2» не так хорош, как прежде, команда часто теряет очки и рискует опуститься еще ниже. В матче против «Волендама» этот клуб может показать все свои лучшие качества, если сможет собраться, но в противном случае придется раз за разом доставать мяч из сетки своих ворот.

«Волендам» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 60 пунктов. В последних матчах «Волендам» смотрится неплохо, команда регулярно набирает очки и имеет шансы на стыковые поединки в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы есть хорошая возможность подняться на шестую строчку при удачном стечении обстоятельств.

Информация для ставок

«Волендам» не проигрывает четыре игры кряду

« ПСВ -2» не может победить в трех матчах подряд

-2» не может победить в трех матчах подряд «Волендам» забил 12 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2,5 за 4.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Аякс-2» — «Де Графсхап».