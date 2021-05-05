«ПСВ-2» — «Волендам». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

7 мая «ПСВ-2» примет на своем поле «Волендам» в рамках 37-го тура второй по силе лиги Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали фаворита этого матча, им стал «Волендам». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.79. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.20 и на победу «ПСВ-2» за 3.60.
Форма команд
«ПСВ-2» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних играх «ПСВ-2» не так хорош, как прежде, команда часто теряет очки и рискует опуститься еще ниже. В матче против «Волендама» этот клуб может показать все свои лучшие качества, если сможет собраться, но в противном случае придется раз за разом доставать мяч из сетки своих ворот.
«Волендам» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 60 пунктов. В последних матчах «Волендам» смотрится неплохо, команда регулярно набирает очки и имеет шансы на стыковые поединки в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы есть хорошая возможность подняться на шестую строчку при удачном стечении обстоятельств.
Информация для ставок
- «Волендам» не проигрывает четыре игры кряду
- «ПСВ-2» не может победить в трех матчах подряд
- «Волендам» забил 12 мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2,5 за 4.50.
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