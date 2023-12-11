ПСВ – «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:30

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Арсенала», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.95 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.52.

Форма команд

ПСВ смог досрочно пробиться в плей-офф и занять второе место в группе, несмотря на результат последнего тура. Команда имеет в активе восемь баллов и отстает от «Арсенала» на четыре пункта, поэтому даже в случае победы не сможет его настигнуть. Тренерский штаб может проверить несколько резервных игроков на высоком уровне и порадовать болельщиков красивой игрой. Два последних матча ПСВ завершились победами над «Херенвеном» (2:0) и «Фейеноордом» (2:1).

«Арсенал» потерял очки в прошлом туре АПЛ , что стоило ему лидерства в турнире. Тем не менее, в Лиге Чемпионов «канониры» уже обеспечили себе победу в группе и теперь могут не так переживать за результат, как в чемпионате Англии, где борьба накаляется с каждым туром, и любая ошибка может стоить очень дорого. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1), а ранее вырвал победу у «Лутон Таун» (4:3).

Информация для ставок

ПСВ не проигрывает 15 официальных поединков подряд

не проигрывает 15 официальных поединков подряд «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды будут играть без большого груза ответственности, поэтому легко представить, что зрители смогут увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.