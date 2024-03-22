«Расинг» — «Эльденсе». Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

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сегодня, 14:33

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Рискнуть на победу «Эльденсе» можно по коэффициенту 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 2.18.

Форма команд

«Расинг» неплохо выглядит в последнее время и даже имеет шансы на попадание в плей-офф. Перед стартом очередного тура Сегунды коллектив занимает 10 место с 47 очками и отстает от шестого места всего на два пункта. В свою очередь команда опережает нынешнего соперника на пять очков и в случае победы существенно укрепит свою позицию. Два последних поединка «Расинга» завершились ничьей с «Реал Овьедо» (1:1) и домашней победой над «Тенерифе» (4:2).

«Эльденсе» часто теряет очки в последних матчах, но находится на безопасном расстоянии от зоны вылета, а именно на 12 месте в турнирной таблице. Команда набрала уже 42 балла и надеется спокойно провести окончание сезоне без нервных концовок в борьбе за выживание. Любой результат кроме поражения в этой встрече будет положительно воспринят болельщиками и руководством. В прошлом туре «Эльденсе» поделил очки с «Картахеной» (0:0), а ранее уступил на выезде «Мирандесу» (1:3).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Расинга» завершились исходом «обе забьют»

«Эльденсе» в гостях выиграл лишь одну игру из последних восьми поединков

В матче первого круга между клубами была зафиксирована результативная ничья

Прогноз

Обе команды стабильно набирают очки, но не находятся в зоне плей-офф. Предполагаем, что «Расинг» может быть немного успешнее в этом поединке и предлагаем сделать ставку на его победу по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.