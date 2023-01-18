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«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2023)

вчера, 13:47
Горецка Леон

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «РБ Лейпциг», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.044.231.85
Лига Ставок 3.35 4.10 2.01
Мелбет 3.64 4.04 2.03
1XBET 4.04 4.28 1.87

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провел ряд товарищеских поединков в перерыве, большую часть из которых выиграл и теперь выходит на первый официальный поединок в новом календарном году сразу против чемпиона Германии. Команда занимает третье место в Бундеслиге с 28 баллами и на шесть пунктов отстает от лидера. Два последних товарищеских поединка «РБ Лейпциг» завершились разгромом «Млады Болеслав» (4:0) и поражением от «Айнтрахта» Ф (2:4).

«Бавария» не тратила много времени на товарищеские поединки и провела всего один контрольный спарринг. Команда потеряла Мануэля Нойера, который сломал ногу и по составу очень остро стоит вопрос о вратаре. Чемпион страны лидирует в нынешнем сезоне с 34 баллами и предстоящий матч очень важно, как минимум не проиграть, хотя гости, разумеется будут играть на победу. В прошлой товарищеской игре «Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» (4:4), а в чемпионате обыграл на выезде «Шальке-04» (2:0).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» выиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» одержала победы шести последних выездных встречах
  • «Бавария» выиграла шесть матчей у «РБ Лейпциг» из последних десяти при четырех ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Бавария» лидирует в Бундеслиге и хочет увеличить отрыв от прямых конкурентов. Вряд ли гости будут сильно превосходить соперника, однако победы наверняка смогут добиться. Сделать ставку на успех подопечных Нагельсмана можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.46 2.32 1.67
Лига Ставок 2.41 1.55
Мелбет 3.00 1.39
1XBET 2.77 1.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:13
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:23
Думаю, что нас ждет результативный матч Тб 2,5
Гость
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