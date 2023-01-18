«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2023)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «РБ Лейпциг», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провел ряд товарищеских поединков в перерыве, большую часть из которых выиграл и теперь выходит на первый официальный поединок в новом календарном году сразу против чемпиона Германии. Команда занимает третье место в Бундеслиге с 28 баллами и на шесть пунктов отстает от лидера. Два последних товарищеских поединка «РБ Лейпциг» завершились разгромом «Млады Болеслав» (4:0) и поражением от «Айнтрахта» Ф (2:4).

«Бавария» не тратила много времени на товарищеские поединки и провела всего один контрольный спарринг. Команда потеряла Мануэля Нойера, который сломал ногу и по составу очень остро стоит вопрос о вратаре. Чемпион страны лидирует в нынешнем сезоне с 34 баллами и предстоящий матч очень важно, как минимум не проиграть, хотя гости, разумеется будут играть на победу. В прошлой товарищеской игре «Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» (4:4), а в чемпионате обыграл на выезде «Шальке-04» (2:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Бавария» одержала победы шести последних выездных встречах

«Бавария» выиграла шесть матчей у «РБ Лейпциг» из последних десяти при четырех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Бавария» лидирует в Бундеслиге и хочет увеличить отрыв от прямых конкурентов. Вряд ли гости будут сильно превосходить соперника, однако победы наверняка смогут добиться. Сделать ставку на успех подопечных Нагельсмана можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.