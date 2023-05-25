«РБ Лейпциг» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (27.05.2023)

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вчера, 21:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.65. Поставить на «Шальке-04» можно за 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провел хорошую концовку сезона и победой в прошлом туре над «Баварией» (1:3), не только сделал ее шансы на чемпионство минимальными, но и обеспечил себе третью строчку по итогам этого футбольного года. Тем не менее, матч с «Шальке-04» не будет скучным, ведь гостям очень нужна победа, чтобы сохранить место в элитном дивизионе. Еще в одном из последних туров «РБ Лейпциг» переиграл на своем поле «Вердер» (2:1).

«Шальке-04» набрал всего семь очков в пяти последних турах чемпионата Германии и поставил себя в сложное положение перед заключительной игрой. Команда идет на предпоследнем месте с 32 баллами и уступает один балл сразу двум соперником. Коллектив из Гельзенкирхена очень не повезло с соперником, и он может рассчитывать только на ротацию состава от Марко Розе. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью на своем поле с «Айнтрахтом» (2:2), а ранее был разгромлен в Мюнхене «Баварией» (0:6).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Шальке-04» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шальке-04» уступил в четырех последних матчах с «РБ Лейпциг»

Пять последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шальке-04» нужна победа в этой встрече, иначе клуб обратно отправится во вторую Бундеслигу. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в этом противостоянии по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.