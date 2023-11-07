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«Реал» Мадрид – «Брага». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

вчера, 20:21
Реал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Браги» оценивается за 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.217.4911.81
Лига Ставок 1.21 7.20 12.00
Pari 1.20 7.70 13.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

Мадридский «Реал» пусть и с трудом, но добился на данный момент максимального результата в Лиге Чемпионов и возглавляет группу с девятью баллами. В предстоящей встрече на своем стадионе «королевский» клуб имеет отличную возможность заранее оформить выход в плей-офф. Два последних матча «Реала» в чемпионате завершились ничьей с «Райо Вальекано» (0:0) и выездной победой над «Барселоной» (2:1).

«Брага» в последнее время редко проигрывает и старается как можно выше забраться в турнирной таблице чемпионата Португалии, где сейчас занимает четвертое место с 20 баллами. В Лиге Чемпионов у команды три набранных балла и хорошие шансы на Лигу Европы. В выездном матче с «Реалом» гости постараются достойно выступить, а возможно и отобрать очки у европейского гранда. В прошлом туре «Брага» разгромила «Портимоненсе» (6:1), а ранее сыграла вничью с «Каса Пиа» в кубке (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Брага» проиграла только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид пропустил только пять мячей в десяти последних встречах на своем поле

Прогноз

«Реал» Мадрид очень грамотно играет в обороне и забить ему на его же стадионе очень сложно. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.34 2.65 1.51
Лига Ставок 2.53 1.53
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