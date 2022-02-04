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«Реал» Мадрид — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (06.02.2022)

вчера, 16:51

6 февраля 2022 года «Реал» сыграет с «Гранадой» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.3912.62
Мелбет 1.28 6.70 12.00
1XBET 1.28 6.70 12.00

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Гранады» в 12.00. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Реала» первая строчка в турнирной таблице и 50 баллов. У команды 15 побед, пять ничьих и два поражения. Коллектив забил 47 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Реал» играет неплохо, но не без проблема. У клуба, который тренирует Карло Анчелотти — ничья с «Эльче» со счетом 2:2, победа над «Валенсией» 4:1 и поражение от «Хетафе» 1:0.

«Гранада» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 24 пункта. Коллектив выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в восьми матчах. Всего у «Гранады» 26 забитых и 33 пропущенных мяча. В последних встречах этот клуб выглядит плохо и регулярно теряет драгоценные баллы — поражения от «Осасуны» со счетом 0:2, а также от «Хетафе» 4:2 и ничья с «Барселоной» 1:1.

Информация для ставок

  • «Гранада» не побеждает четыре поединка кряду
  • «Реал» выиграл три матча из последних пяти
  • «Гранада» пропустила семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 3.05. Больше всего голов стоит ожидать от «Реала», который в последнее время хорошо играет в атаке. Команды могут провести результативный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.47 2.20 1.70
Мелбет 2.69 1.45
1XBET 2.69 1.45
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:53
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