«Реал» Мадрид — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (06.02.2022)

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вчера, 16:51

6 февраля 2022 года «Реал» сыграет с «Гранадой» в рамках очередного тура Испанской Примеры. Этот поединок пройдет на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Гранады» в 12.00. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Реала» первая строчка в турнирной таблице и 50 баллов. У команды 15 побед, пять ничьих и два поражения. Коллектив забил 47 голов и пропустил 20 мячей. В последних встречах «Реал» играет неплохо, но не без проблема. У клуба, который тренирует Карло Анчелотти — ничья с «Эльче» со счетом 2:2, победа над «Валенсией» 4:1 и поражение от «Хетафе» 1:0.

«Гранада» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 24 пункта. Коллектив выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в восьми матчах. Всего у «Гранады» 26 забитых и 33 пропущенных мяча. В последних встречах этот клуб выглядит плохо и регулярно теряет драгоценные баллы — поражения от «Осасуны» со счетом 0:2, а также от «Хетафе» 4:2 и ничья с «Барселоной» 1:1.

Информация для ставок

«Гранада» не побеждает четыре поединка кряду

«Реал» выиграл три матча из последних пяти

«Гранада» пропустила семь мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше четырех по коэффициенту 3.05. Больше всего голов стоит ожидать от «Реала», который в последнее время хорошо играет в атаке. Команды могут провести результативный поединок.