«Реал» Мадрид – «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2022)

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вчера, 17:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Леванте» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

Мадридский «Реал» уже стал чемпионом Испании в нынешнем сезоне и смог набрать 81 балл, что на 12 пунктов больше, чем у идущей второй «Барселоны». Коллектив много раз проявлял характер и добивался нужных результатов, но сейчас внимание тренерского штаба и игроков больше сконцентрировано на грядущем финале Лиги Чемпионов, который пройдет в конце мая. Два последних матча «Реала» завершились поражением от «Атлетико» (0:1) в чемпионате и победой в дополнительное время над «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов (3:1).

«Леванте» является одним из главных фаворитов на понижение в классе по итогам футбольного года. Клуб занимает только 19 место с 29 баллами и отстает от спасительной 17 позиции уже на пять баллов. Такой гандикап отыграть за три тура будет очень сложно и поэтому в предстоящей встрече со «сливочными» клуб устроит исключительно победа. В прошлом туре «Леванте» обыграл «Реал Сосьедад» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид уступил в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Леванте» завершились исходом «обе забьют»

«Королевский клуб» смог обыграть «Леванте» только в четырех матчах из десяти последних

Прогноз

«Леванте» вряд ли сможет навязать конкуренцию «Реалу» в данный отрезок времени, даже если игроки будут максимально мотивированными. Предполагаем, что хозяева одержат победу, а сделать ставку на них можно по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Фонбет.