«Реал» Мадрид — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (17.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Реал» Сосьедад зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.
|
- : -
завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.
Форма команд
Мадридский «Реал» остался единственной командой, которая после четырех туров показывает максимальный результат в чемпионате. «Сливочные» находятся в хорошей форме и совсем скоро возьмут старт в Лиге Чемпионов. Тем не менее, в Ла Лиге их ждет небольшой соперник и статус фаворита у букмекеров нужно подтвердить на футбольном поле. В прошлых двух турах «Реал» одержал минимальные победы над «Хетафе» (2:1) и «Селтьтой» (1:0).
«Реал» Сосьедад набрал ровно половину из возможных очков и на данный момент занимает текущее восьмое место с шестью пунктами. Выездные поединки с мадридским «Реалом» всегда являются тяжелым испытанием, поэтому даже ничья сойдет за положительный результат для гостей. В прошлом туре «Реал» Сосьедад в результативной встрече обыграл «Гранаду» (5:3), а ранее поделил очки с «Лас-Пальмас» (0:0).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнираз
- «Реал» Сосьедад не проигрывает уже сем матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид выиграл только два матча из пяти последних у нынешнего соперника
Прогноз
Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Тем не менее, предполагаем, что много голов зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.