«Реал» Мадрид — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (17.09.2023)

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вчера, 18:56

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Реал» Сосьедад зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Мадридский «Реал» остался единственной командой, которая после четырех туров показывает максимальный результат в чемпионате. «Сливочные» находятся в хорошей форме и совсем скоро возьмут старт в Лиге Чемпионов. Тем не менее, в Ла Лиге их ждет небольшой соперник и статус фаворита у букмекеров нужно подтвердить на футбольном поле. В прошлых двух турах «Реал» одержал минимальные победы над «Хетафе» (2:1) и «Селтьтой» (1:0).

«Реал» Сосьедад набрал ровно половину из возможных очков и на данный момент занимает текущее восьмое место с шестью пунктами. Выездные поединки с мадридским «Реалом» всегда являются тяжелым испытанием, поэтому даже ничья сойдет за положительный результат для гостей. В прошлом туре «Реал» Сосьедад в результативной встрече обыграл «Гранаду» (5:3), а ранее поделил очки с «Лас-Пальмас» (0:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнираз

«Реал» Сосьедад не проигрывает уже сем матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл только два матча из пяти последних у нынешнего соперника

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Тем не менее, предполагаем, что много голов зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.