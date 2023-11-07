«Реал» Сосьедад – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 20:01

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Бенфики» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Реал» Сосьедад вместе с «Интером» набрал по семь очков в своей группе и лидирует в ней за счет лучших дополнительных показателей. Коллектив имеет огромные шансы на выход в плей-офф и в этой встрече может их окончательно закрепить. В чемпионате Испании команда идет на седьмом месте с 19 очками, а в двух последних поединках уступила «Барселоне» (0:1) и поделила очки с «Райо Вальекано» (2:2).

«Бенфика» не набрала ни единого очка в стартовых трех турах Лиги Чемпионов и теперь им нужно показывать максимальный результат в оставшихся матчах, но верится в это с большим трудом. Вероятнее всего, «орлы» будут бороться за место в Лиге Европы, но и от «Зальцбурга» они отстают на три пункта. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла на выезде «Шавиш» (2:0), а в кубке страны с тем же счетом одолела «Ароку» (2:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Бенфики» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три домашних матча испанского клуба за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

После первой половины группового этапа Лиги Чемпионов «Бенфика» не внушает доверия и вряд ли сможет изменить ситуацию. Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.