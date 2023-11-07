«Реал» Сосьедад – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Бенфики» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Реал» Сосьедад вместе с «Интером» набрал по семь очков в своей группе и лидирует в ней за счет лучших дополнительных показателей. Коллектив имеет огромные шансы на выход в плей-офф и в этой встрече может их окончательно закрепить. В чемпионате Испании команда идет на седьмом месте с 19 очками, а в двух последних поединках уступила «Барселоне» (0:1) и поделила очки с «Райо Вальекано» (2:2).
«Бенфика» не набрала ни единого очка в стартовых трех турах Лиги Чемпионов и теперь им нужно показывать максимальный результат в оставшихся матчах, но верится в это с большим трудом. Вероятнее всего, «орлы» будут бороться за место в Лиге Европы, но и от «Зальцбурга» они отстают на три пункта. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла на выезде «Шавиш» (2:0), а в кубке страны с тем же счетом одолела «Ароку» (2:0).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Бенфики» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три домашних матча испанского клуба за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
После первой половины группового этапа Лиги Чемпионов «Бенфика» не внушает доверия и вряд ли сможет изменить ситуацию. Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.