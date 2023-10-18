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«Реал» Сосьедад – «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

вчера, 19:33
Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Мальорки» оценивается по 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.573.897.16
Лига Ставок 1.59 3.85 7.00
Pari 1.57 3.85 7.20

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Реал» Сосьедад идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте и на данный момент набрал 15 очков в Ла Лиге. Команда отстает от ближайшего соперника на два балла и постарается как можно быстрее отыграть это отставание от «Атлетика». Однако, коллективу не стоит забывать и об участии в Лиге Чемпионов, где также потребуется силы футболистов. Два последних поединка «Реала» Сосьедад завершились поражением на выезде от «Атлетико» (1:2) и победой в Лиге Чемпионов с «Зальцбургом» на выезде (2:0).

«Мальорка» редко выигрывает, а несколько последних матчей и вовсе свела к ничейному результату. Команда идет лишь на 15 месте и набрала восемь очков, что вряд ли можно назвать удовлетворительным результатом. Любой результат кроме поражения будет хорошим достижением для гостей в этой встрече. В прошлом туре «Мальорка» поделила очки с «Валенсией» (1:1), а ранее сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Информация для ставок

  • Три последних матча «Мальорки» завершились ничейным результатом
  • «Реал» Сосьедад не проигрывает на своем стадионе уже 17 поединков подряд
  • «Мальорка» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Реалом» Сосьедад
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Сосьедад будет предельно мотивирован на победу и имеет большие шансы добыть важные три очка. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.60 2.43 1.28 3.85
Лига Ставок 2.07 1.78 1.59 2.38
Pari 1.60 2.40
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:28
Хозяева выглядят убедительнее и дома должны уверенно побеждать Ф1(-1)
Гость
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