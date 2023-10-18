«Реал» Сосьедад – «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.10.2023)

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вчера, 19:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Мальорки» оценивается по 7.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Реал» Сосьедад идет в зоне еврокубков, а именно на шестом месте и на данный момент набрал 15 очков в Ла Лиге. Команда отстает от ближайшего соперника на два балла и постарается как можно быстрее отыграть это отставание от «Атлетика». Однако, коллективу не стоит забывать и об участии в Лиге Чемпионов, где также потребуется силы футболистов. Два последних поединка «Реала» Сосьедад завершились поражением на выезде от «Атлетико» (1:2) и победой в Лиге Чемпионов с «Зальцбургом» на выезде (2:0).

«Мальорка» редко выигрывает, а несколько последних матчей и вовсе свела к ничейному результату. Команда идет лишь на 15 месте и набрала восемь очков, что вряд ли можно назвать удовлетворительным результатом. Любой результат кроме поражения будет хорошим достижением для гостей в этой встрече. В прошлом туре «Мальорка» поделила очки с «Валенсией» (1:1), а ранее сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Информация для ставок

Три последних матча «Мальорки» завершились ничейным результатом

«Реал» Сосьедад не проигрывает на своем стадионе уже 17 поединков подряд

«Мальорка» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Реалом» Сосьедад

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Сосьедад будет предельно мотивирован на победу и имеет большие шансы добыть важные три очка. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.