«Реал» Сосьедад – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «РБ Лейпциг» зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.
Форма команд
«Реал» Сосьедад провел хорошую первую игру и должен был выигрывать первый матч, но он окончился вничью (2:2). Тем не менее, коллектив оставляет за собой неплохие шансы на проход в следующую стадию. В чемпионате Испании клуб занимает седьмое место и набрал 38 пунктов, отставая на 19 баллов от лидера мадридского «Реала». В двух последних матчах чемпионата «Реал» Сосьедад крупно проиграл «Атлетику» (0:4) и оказался сильнее «Гранады» (2:0).
«РБ Лейпциг» несмотря на то, что не смог выиграть первый матч, будет иметь хорошие шансы на успех в ответном, ведь имел преимущество на своем поле. Для коллектива очень важно под руководством Доменико Тедеско хорошо закончить сезон и добиться значимых побед. В чемпионате Германии команда идет на четвертом месте с 37 очками и набрала 12 баллов в пяти последних встречах. В прошлом туре «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Герту» (6:1), а ранее обыграл «Кельн» (3:1).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Реал» Сосьедад выиграл только три матча на своем поле из десяти за последнее время
- Пять последних домашних встреч «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют — нет»
- «РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах
Прогноз
Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.