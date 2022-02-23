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«Реал» Сосьедад – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 12:04
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «РБ Лейпциг» зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.823.562.52
Фонбет 2.75 3.50 2.50
Мелбет 2.89 3.60 2.55
1XBET 2.89 3.60 2.55
BetBoom 2.79 3.56 2.54

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Реал» Сосьедад провел хорошую первую игру и должен был выигрывать первый матч, но он окончился вничью (2:2). Тем не менее, коллектив оставляет за собой неплохие шансы на проход в следующую стадию. В чемпионате Испании клуб занимает седьмое место и набрал 38 пунктов, отставая на 19 баллов от лидера мадридского «Реала». В двух последних матчах чемпионата «Реал» Сосьедад крупно проиграл «Атлетику» (0:4) и оказался сильнее «Гранады» (2:0).

«РБ Лейпциг» несмотря на то, что не смог выиграть первый матч, будет иметь хорошие шансы на успех в ответном, ведь имел преимущество на своем поле. Для коллектива очень важно под руководством Доменико Тедеско хорошо закончить сезон и добиться значимых побед. В чемпионате Германии команда идет на четвертом месте с 37 очками и набрала 12 баллов в пяти последних встречах. В прошлом туре «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Герту» (6:1), а ранее обыграл «Кельн» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Реал» Сосьедад выиграл только три матча на своем поле из десяти за последнее время
  • Пять последних домашних встреч «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.38 2.08 1.79 1.63 2.36
Фонбет 2.05 1.80
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
pbg7h8exv2zw
pbg7h8exv2zw
вчера в 13:51
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» выиграет матч.
m3kdd8f8g547
m3kdd8f8g547
вчера в 13:50
Футбольный клуб «РБ Лейпциг» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:10
По моему мнению, данный матч является наиболее сложным для прогнозов из всех имеющихся в рамках 1.16 финала Лиги Европы УЕФА. Где я все-таки попробую предсказать хотя бы один гол в исполнении умелой атаки испанского Реала Сосьедад, который отнюдь не растерялся и показал соответствующий мастер-класс впереди в первой игре с Лейпцигом на выезде, завершившейся с боевым итогом 2:2. Что касается самого Лейпцига, то он еще со времен собственного появления на свет сразу же дал понять, что не собирается демонстрировать академический стиль. Стремительно окунув себя и своих поклонников в живую атмосферу динамичного и обоюдоострого футбола, а ля мюнхенская Бавария...Да, до баварцев Ред Булл пока не дорос, но это не мешает "красным быкам" практически в каждом матче бычить на других и получать в ответ. Поглядим, как Лейпциг будет справляться во 2-м подряд сложном испанском экзамене, теперь уже в гораздо более трудной гостевой обстановке. А вот в первой серии этого интересного 2-х раундового противоборства оборона Ред Булла, по сути, провалилась. Что, скорее всего, получит продолжение и в ответной игре.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:05
«РБ Лейпциг» победит, и обе забьют.
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