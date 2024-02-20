Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ренн» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

вчера, 08:35
Милан

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом на этот поединок. Коэффициент на победу обеих команд составляет 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Лига Европы 2023/2024
Ренн
Милан
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
завтра, 20:45
0 - 3
Первый матч
Выигрыш

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ренн» ничего не смог предложить «Милану» на выезде и крупно проиграл (0:3), что делает их выход в следующий этап практически нереальным. Команда и в Лиге 1 выглядит слабее чем обычно, ведь седьмое место совершенно не оправдывает ожиданий болельщиков. Коллектив не собирается сдаваться и попробует забить быстрый гол, но в общий успех противостояния мало кто рискнет поверить. В прошлом туре чемпионата «Ренн» на своем поле обыграл «Клермон» (3:1).

«Милан» одержал важную и уверенную победу на своем поле и теперь команде нужно довести начатое до конца. «Россонери» также сосредоточены и на борьбе за второе место Серии А, где отставание от «Ювентуса» сократилось всего до двух очков, а последнее поражение от «Монцы» (2:4) не дало команде возможности уже сейчас обойти «старую синьору».

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Милан» не уходит с поля без забитого мяча в девяти последних выездных матчах подряд

Прогноз

«Ренн» очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что команда сможет одержать победу над «Миланом», но ее не хватит, чтобы пройти дальше. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
asae4k5uatb7
asae4k5uatb7
вчера в 16:02
“Ренн” является серьезным соперником, поэтому матч обещает быть напряженным и интересным.
jbvjpxew6tbp
jbvjpxew6tbp
вчера в 16:01
Думаю, что в предстоящем матче “Милан” сможет одержать победу. Команда находится в хорошей форме и имеет опыт выступлений на европейской арене.
ee84h3m5kyfb
ee84h3m5kyfb
вчера в 11:14
Дело практически сделано, в героический камбэк Ренна по сумме двух матчей после 0-3 в Италии я не верю от слова "совсем". Милан пойдёт по турниру дальше. Подопечные Стефано Пиоли тоже прекрасно понимают расклады и едут во Францию чисто ждать финального свистка. Рвать жилы ради победы на чужом поле итальянцы вряд ли станут даже с учётом премиальных за неё, которые в сравнении с премиальными в ЛЧ не такие уж и солидные. Для Ренна же хотя бы взять реванш после 0-3 и хоть чуть-чуть реабилитироваться перед своей публикой уже было бы здорово. В принципе можно смело брать непоражение хозяев за 1,5. Но чтобы слегка повысить возможный выигрыш, мой прогноз - фора (0) на Ренн.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:02
Милан победит в этом матче и обе команды забьют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 