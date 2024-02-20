«Ренн» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 08:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом на этот поединок. Коэффициент на победу обеих команд составляет 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ренн» ничего не смог предложить «Милану» на выезде и крупно проиграл (0:3), что делает их выход в следующий этап практически нереальным. Команда и в Лиге 1 выглядит слабее чем обычно, ведь седьмое место совершенно не оправдывает ожиданий болельщиков. Коллектив не собирается сдаваться и попробует забить быстрый гол, но в общий успех противостояния мало кто рискнет поверить. В прошлом туре чемпионата «Ренн» на своем поле обыграл «Клермон» (3:1).

«Милан» одержал важную и уверенную победу на своем поле и теперь команде нужно довести начатое до конца. «Россонери» также сосредоточены и на борьбе за второе место Серии А, где отставание от «Ювентуса» сократилось всего до двух очков, а последнее поражение от «Монцы» (2:4) не дало команде возможности уже сейчас обойти «старую синьору».

Информация для ставок

«Ренн» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» не уходит с поля без забитого мяча в девяти последних выездных матчах подряд

Прогноз

«Ренн» очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что команда сможет одержать победу над «Миланом», но ее не хватит, чтобы пройти дальше. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.