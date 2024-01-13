«Ренн» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (13.01.2024)

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вчера, 09:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяев в этой встрече. На победу «Ренна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа «Ниццы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.63. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.

Форма команд

«Ренн» начал побеждать после серии неудачных поединков, однако ситуация в Лиге 1 остается сложной. Команда идет лишь на 10 месте с 19 баллами и отстает на девять пунктов от зоны еврокубков. Коллективу нужны только победы, чтобы хотя бы приблизиться к привычной для себя зоне в турнирной таблице. В прошлой игре кубка Франции «Ренн» на выезде переиграл «Генгам» (2:0), а в чемпионате одолел «Клермон» (3:1).

«Ницца» на данный момент является второй командой в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидера на пять пунктов. В активе клуба уже 35 очков, но мало кто верит, что он сможет создать конкуренцию главному гранду французского футбола – « ПСЖ ». Тем не менее, гости обязаны не терять очки в предстоящих матчах, иначе отрыв рискует увеличиться совсем скоро. Два последних поединка «Ниццы» завершились победой в серии пенальти над «Осером» (1:0) в кубке и успехом на своем поле с «Лансом» (2:0) в чемпионате.

Информация для ставок

Четыре из пяти домашних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ницца» выиграла три из пяти матчей у «Ренна» при одном поражении

Прогноз

«Ницца» имеет хорошую статистику личных встреч с «Ренном» и клубу вполне по силам отобрать очки на выезде. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.