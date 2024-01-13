«Ренн» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (13.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяев в этой встрече. На победу «Ренна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа «Ниццы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.63. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.
Форма команд
«Ренн» начал побеждать после серии неудачных поединков, однако ситуация в Лиге 1 остается сложной. Команда идет лишь на 10 месте с 19 баллами и отстает на девять пунктов от зоны еврокубков. Коллективу нужны только победы, чтобы хотя бы приблизиться к привычной для себя зоне в турнирной таблице. В прошлой игре кубка Франции «Ренн» на выезде переиграл «Генгам» (2:0), а в чемпионате одолел «Клермон» (3:1).
«Ницца» на данный момент является второй командой в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидера на пять пунктов. В активе клуба уже 35 очков, но мало кто верит, что он сможет создать конкуренцию главному гранду французского футбола – «ПСЖ». Тем не менее, гости обязаны не терять очки в предстоящих матчах, иначе отрыв рискует увеличиться совсем скоро. Два последних поединка «Ниццы» завершились победой в серии пенальти над «Осером» (1:0) в кубке и успехом на своем поле с «Лансом» (2:0) в чемпионате.
Информация для ставок
- Четыре из пяти домашних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
- «Ницца» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ницца» выиграла три из пяти матчей у «Ренна» при одном поражении
Прогноз
«Ницца» имеет хорошую статистику личных встреч с «Ренном» и клубу вполне по силам отобрать очки на выезде. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.