«Рейнджерс» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Рейнджерс» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Рейнджерс» провел неплохой матч в Португалии и даже два раза вел в счете, но в итоге завершил его вничью (2:2). Теперь шотландский коллектив сыграет с «орлами» на своем поле, где будет гораздо комфортнее, даже несмотря на то, что букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. В последнем туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» обыграл на выезде «Хиберниан» (2:0), а ранее проиграл на своем поле «Мотеруэллу» (1:2).

«Бенфика» смогла спасти домашний матч и хотя бы его не проиграть, но в ответной игре португальцам придется еще сложнее. Команда отстает от «Спортинга» в чемпионате Португалии, а разгром от «Порту» не так давно (0:5) до сих пор сидит в сердцах болельщиков. Победа в этом матче и проход в следующую стадию турнира возможно помогут сгладить осадок от неприятных происшествий вокруг клуба за последнее время. В прошлом туре «Бенфика» на своем поле справилась с «Эшторилом» (3:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бенфика» не может выиграть в гостях уже четыре поединка подряд

Три последних матча между клубами завершались результативными ничьими с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Не будем угадывать победителя в этой паре, а предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.