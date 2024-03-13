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«Рейнджерс» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 13:42
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Бенфики» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Рейнджерс» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Лига Европы 2023/2024
Рейнджерс
Бенфика
НичьяВыигрышНичьяВыигрышНичья
- : -
сегодня, 20:45
2 - 2
Первый матч
НичьяНичьяВыигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Рейнджерс» провел неплохой матч в Португалии и даже два раза вел в счете, но в итоге завершил его вничью (2:2). Теперь шотландский коллектив сыграет с «орлами» на своем поле, где будет гораздо комфортнее, даже несмотря на то, что букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. В последнем туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» обыграл на выезде «Хиберниан» (2:0), а ранее проиграл на своем поле «Мотеруэллу» (1:2).

«Бенфика» смогла спасти домашний матч и хотя бы его не проиграть, но в ответной игре португальцам придется еще сложнее. Команда отстает от «Спортинга» в чемпионате Португалии, а разгром от «Порту» не так давно (0:5) до сих пор сидит в сердцах болельщиков. Победа в этом матче и проход в следующую стадию турнира возможно помогут сгладить осадок от неприятных происшествий вокруг клуба за последнее время. В прошлом туре «Бенфика» на своем поле справилась с «Эшторилом» (3:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бенфика» не может выиграть в гостях уже четыре поединка подряд
  • Три последних матча между клубами завершались результативными ничьими с тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут атаковать и с большой вероятностью достигнут результата. Не будем угадывать победителя в этой паре, а предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Все комментарии
wem64fyw2e2a
wem64fyw2e2a
вчера в 14:19
В Глазго атмосфера для Рейнджерс буде куда более приятная, чем в Лиссабоне, где несмотря ни на что подопечные Клемана сыграли вничью 2-2 с Бенфикой. После этого подопечные бельгийского наставника поехали к Хиберниану и обыграли его 2-0 в четвертьфинале кубка Шотландии. Приход Клемана прошлой осенью круто взбодрил команду, она борется в ШПЛ зза чемпионство, а дома имеет все шансы протий "орлов", Бенфика в этом сезоне слабее, чем в прошлом.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:55
В этом матче обе команды забьют.
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