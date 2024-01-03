«Рома» — «Кремонезе». Прогноз на матч кубка Италии (03.01.2024)

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вчера, 17:13

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Кремонезе», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Рома» чередует победы и поражения и в чемпионате Италии идет далеко не на ведущих ролях. Римский клуб может попробовать побороться за кубок страны, а соперником на этой стадии станет представитель Серии В. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, чтобы потом не искать оправданий в случае вылета. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Ювентуса» (0:1) и победой над «Наполи» (2:0).

«Кремонезе» по итогам прошлого сезона покинул Серию А, а сейчас идет во втором дивизионе на пятом месте и надеется вернуться обратно. Команда в последние годы успешно выступает в кубке Италии и сейчас приложит максимум усилий, чтобы создать более именитому сопернику проблемы на его стадионе. В прошлом матча «Кремонезе» проиграл на выезде «Палермо» (2:3), а ранее разгромил на своем поле «Модену» (4:0).

Информация для ставок

«Рома» одержала девять побед в десяти домашних поединках за последнее время

«Кремонезе» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» проиграла два последних матча «Кремонезе»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В личных встречах клубы много забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.