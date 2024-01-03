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«Рома» — «Кремонезе». Прогноз на матч кубка Италии (03.01.2024)

вчера, 17:13
Рома

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Кремонезе», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Рома» чередует победы и поражения и в чемпионате Италии идет далеко не на ведущих ролях. Римский клуб может попробовать побороться за кубок страны, а соперником на этой стадии станет представитель Серии В. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, чтобы потом не искать оправданий в случае вылета. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Ювентуса» (0:1) и победой над «Наполи» (2:0).

«Кремонезе» по итогам прошлого сезона покинул Серию А, а сейчас идет во втором дивизионе на пятом месте и надеется вернуться обратно. Команда в последние годы успешно выступает в кубке Италии и сейчас приложит максимум усилий, чтобы создать более именитому сопернику проблемы на его стадионе. В прошлом матча «Кремонезе» проиграл на выезде «Палермо» (2:3), а ранее разгромил на своем поле «Модену» (4:0).

Информация для ставок

  • «Рома» одержала девять побед в десяти домашних поединках за последнее время
  • «Кремонезе» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Рома» проиграла два последних матча «Кремонезе»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В личных встречах клубы много забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:01
Как ни странно, преимущество в очных поединках, которых всего три, на стороне гостей. Обе команды по разу обыграли друг друга в прошлом сезоне, причём с минимальным перевесом, а вот в Кубке-2023 на "Стадио Олимпико" римляне неожиданно отлетели (1:2). Конечно, подопечные "Особенного" не забыли тот обидный вылет и постараются взять убедительный реванш. Победа Ромы выглядит очевидной, но всё же перестрахуемся и подытожим наши размышления: Ф1 (-1).
Гость
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