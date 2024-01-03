«Рома» — «Кремонезе». Прогноз на матч кубка Италии (03.01.2024)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Кремонезе», зайдет коэффициент 8.5. Ничью можно выбрать по 4.8.
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2 : 1
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Рома» чередует победы и поражения и в чемпионате Италии идет далеко не на ведущих ролях. Римский клуб может попробовать побороться за кубок страны, а соперником на этой стадии станет представитель Серии В. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, чтобы потом не искать оправданий в случае вылета. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Ювентуса» (0:1) и победой над «Наполи» (2:0).
«Кремонезе» по итогам прошлого сезона покинул Серию А, а сейчас идет во втором дивизионе на пятом месте и надеется вернуться обратно. Команда в последние годы успешно выступает в кубке Италии и сейчас приложит максимум усилий, чтобы создать более именитому сопернику проблемы на его стадионе. В прошлом матча «Кремонезе» проиграл на выезде «Палермо» (2:3), а ранее разгромил на своем поле «Модену» (4:0).
Информация для ставок
- «Рома» одержала девять побед в десяти домашних поединках за последнее время
- «Кремонезе» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рома» проиграла два последних матча «Кремонезе»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
В личных встречах клубы много забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.