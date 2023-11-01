«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (02.11.2023)

Ставки букмекеров
Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.7.
|
- : -
сегодня, 20:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Ростов» проводит очень слабый сезон и вынужден исправлять свои ошибки прямо в его разгаре. Тем не менее, команда набрала восемь очков в группе кубка России и ее ждет решающий поединок за право сыграть в плей-офф, а не опуститься в путь регионов. Только победа нужна, чтобы обойти «Урал», который имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Два последних поединка в РПЛ «Ростов» выиграл у «Локомотива» (1:0) и «Ахмата» (3:0).
«Урал» мог гораздо раньше оформить проход в плей-офф, но в последнее время команда играет неудовлетворительно. Тем не менее, клубу из Екатеринбурга достаточно добиться ничейного результата на поле соперника, чтобы занять второе место. В прошлом туре чемпионата России «Урал» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:2), а ранее крупно уступил на своем поле «Сочи» (1:4).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл всего три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Урал» проиграл четыре из пяти последних выездных встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Урал» выиграл два из пяти матчей у «Ростова» при одном поражении
Прогноз
Обе команды максимально мотивированы на результаты, и мы предполагаем, что им удастся отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.