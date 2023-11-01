«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч кубка России (02.11.2023)

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вчера, 21:30

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ростов» проводит очень слабый сезон и вынужден исправлять свои ошибки прямо в его разгаре. Тем не менее, команда набрала восемь очков в группе кубка России и ее ждет решающий поединок за право сыграть в плей-офф, а не опуститься в путь регионов. Только победа нужна, чтобы обойти «Урал», который имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Два последних поединка в РПЛ «Ростов» выиграл у «Локомотива» (1:0) и «Ахмата» (3:0).

«Урал» мог гораздо раньше оформить проход в плей-офф, но в последнее время команда играет неудовлетворительно. Тем не менее, клубу из Екатеринбурга достаточно добиться ничейного результата на поле соперника, чтобы занять второе место. В прошлом туре чемпионата России «Урал» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:2), а ранее крупно уступил на своем поле «Сочи» (1:4).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл всего три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Урал» проиграл четыре из пяти последних выездных встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Урал» выиграл два из пяти матчей у «Ростова» при одном поражении

Прогноз

Обе команды максимально мотивированы на результаты, и мы предполагаем, что им удастся отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.