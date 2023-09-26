«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (29.09.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.
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29 сентября 2023, 19:00
пятница
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.13, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Ростов» выглядит неважно в этом сезоне и даже в последнем туре не смогли удержать победу над ЦСКА (3:3). Команда занимает низкое для себя 11 место с девятью баллами и отстает от «Урала» на пять пунктов. В случае победы хозяева смогут улучшить свое положение в турнирной таблице и обрести уверенность в своих силах на будущие матчи. В матче кубка России «Рубин» одолел «Ростов» в серии пенальти (2:1).
«Урал» после яркого старта в РПЛ немного сдал свои позиции и опустился уже на восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Тем не менее, команда может создать проблемы любому сопернику и имеет опыт побед над «Ростовом» на выезде, поэтому поединок будет очень сложным для всех. В прошлом туре «Урал» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2), а ранее в кубке России обыграл «Локомотив» (1:0, по пенальти).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- «Урал» проиграл три последних выездных поединка подряд
- «Ростов» проиграл четыре из шести последних матчей с «Ростовом»
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.