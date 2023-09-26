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«Ростов» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (29.09.2023)

вчера, 17:52
Урал (Екатеринбург)

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.35.

Россия. Премьер-Лига 2023/2024
Ростов
Урал
НичьяНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
29 сентября 2023, 19:00
пятница
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.253.293.37
Лига Ставок 2.33 3.40 3.25
Pari 2.25 3.35 3.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.13, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Ростов» выглядит неважно в этом сезоне и даже в последнем туре не смогли удержать победу над ЦСКА (3:3). Команда занимает низкое для себя 11 место с девятью баллами и отстает от «Урала» на пять пунктов. В случае победы хозяева смогут улучшить свое положение в турнирной таблице и обрести уверенность в своих силах на будущие матчи. В матче кубка России «Рубин» одолел «Ростов» в серии пенальти (2:1).

«Урал» после яркого старта в РПЛ немного сдал свои позиции и опустился уже на восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Тем не менее, команда может создать проблемы любому сопернику и имеет опыт побед над «Ростовом» на выезде, поэтому поединок будет очень сложным для всех. В прошлом туре «Урал» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2), а ранее в кубке России обыграл «Локомотив» (1:0, по пенальти).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
  • «Урал» проиграл три последних выездных поединка подряд
  • «Ростов» проиграл четыре из шести последних матчей с «Ростовом»
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.59 1.72 2.14
Лига Ставок 2.41 1.58 1.74 2.13
Pari 1.73 2.13
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