«Рубин» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (17.09.2023)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Рубина» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Рубин» не может занести себе в актив старт нынешнего сезона, ведь набрал всего шесть очков за первые семь туров. Казанский клуб занимает низкое 13 место и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. Отобрать очки у «Зенита» даже на своем поле является очень сложной задачей, поэтому хозяев устроит любой результат кроме поражения. В прошлом матче РПЛ «Рубин» проиграл на выезде «Пари НН» (1:2), а в кубке России переиграл «Урал» (2:1).

«Зенит» из-за нескольких осечек на старте сезона не является лидером РПЛ , что уже стало необычным за последние несколько лет. Команда идет на третьем месте с 14 баллами и отстает от лидера на три пункта. Таким образом, питерский коллектив настроен и мотивирован на результат и с первых минут будет оказывать давление на соперника. В прошлом туре чемпионата «Зенит» поделил очки на выезде с ЦСКА (1:1), а в товарищеском матче разгромил иранский «Сепахан» (4:1).

Информация для ставок

«Зенит» одержал шесть побед в последних десяти поединках

«Рубин» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл три из пяти последних матчей у «Рубина» при двух поражениях

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Зенитом» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.