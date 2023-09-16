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«Рубин» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (17.09.2023)

вчера, 10:12
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Рубина» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.013.811.74
Лига Ставок 4.80 4.00 1.77

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Рубин» не может занести себе в актив старт нынешнего сезона, ведь набрал всего шесть очков за первые семь туров. Казанский клуб занимает низкое 13 место и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. Отобрать очки у «Зенита» даже на своем поле является очень сложной задачей, поэтому хозяев устроит любой результат кроме поражения. В прошлом матче РПЛ «Рубин» проиграл на выезде «Пари НН» (1:2), а в кубке России переиграл «Урал» (2:1).

«Зенит» из-за нескольких осечек на старте сезона не является лидером РПЛ, что уже стало необычным за последние несколько лет. Команда идет на третьем месте с 14 баллами и отстает от лидера на три пункта. Таким образом, питерский коллектив настроен и мотивирован на результат и с первых минут будет оказывать давление на соперника. В прошлом туре чемпионата «Зенит» поделил очки на выезде с ЦСКА (1:1), а в товарищеском матче разгромил иранский «Сепахан» (4:1).

Информация для ставок

  • «Зенит» одержал шесть побед в последних десяти поединках
  • «Рубин» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл три из пяти последних матчей у «Рубина» при двух поражениях
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Зенитом» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 1.98 1.88 1.56 2.52
Лига Ставок 2.96 1.40 1.99 1.85 1.57 2.43
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 11:49
Зенит в любом матче в рамках РПЛ идёт фаворитом, и это очевидно. Здесь тоже склоняюсь к тому, что питерцы победят. Но всё же в выездных матчах они частенько позволяют себе расслабиться. Поэтому в данном поединке мне куда больше нравится гол Рубина за невысокий, но довольно рабочий коэффициент. Рубин за 7 туров РПЛ всего раз покинул поля без гола, Зенит сыграл на ноль менее чем в половине своих матчей на старте чемпионата. В личных встречах казанский клуб стабильно поражает ворота питерцев. И даже дважды делал это в последнем (провальном) своём сезоне до вылета в ФНЛ ( 1-3 и 2-3 ). Стал ли с того времени сильнее Рубин, нам ещё предстоит выяснять на протяжении сезона. Но Зенит сильнее с тех пор точно не стал: ни в целом, ни в оборонительном плане. Гол хозяев - логичная ставка. Но если вы хотите поймать коэффициент чуть выше, то берите ОЗ. Потому что подопечные Семака тоже вряд ли уедут из Казани, ни разу не огорчив соперника.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:10
Зенит не проиграет и тб 2,5 !
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