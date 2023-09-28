«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (30.09.2023)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Салернитана» давно не побеждает и еще ни разу не набирала полноценные три очка за матч в новом сезоне. В активе клуба всего три пункта и текущее 17 место, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящей домашней встрече с разозленным поражением в прошлом туре «Интером», хозяевам придется нелегко сдерживать атакующий потенциал лидера Серии А. В прошлом туре «Салернитана» уступила на выезде «Эмполи» (0:1), а ранее поделила очки с новичком «Фрозиноне» (1:1).

«Интер» неприятно удивил своих поклонников в прошлом туре и первый раз потерял очки в новом сезоне Серии А. Тем не менее, команда вместе с «Миланом» возглавляет турнирную таблицу, набрав по 15 очков. В игре с потенциальным аутсайдером нынешнего футбольного года, подопечные Симоне Индзаги не имеют права ошибаться и едут исключительно за победой. В прошлой игре «Интер» проиграл на своем поле «Сассуоло» (1:2), а ранее минимально одолел на выезде «Эмполи» (1:0).

Информация для ставок

«Салернитана» не может победить на протяжении последних шести поединков

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Интера»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.