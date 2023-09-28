«Салернитана» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.6.
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завтра, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Салернитана» давно не побеждает и еще ни разу не набирала полноценные три очка за матч в новом сезоне. В активе клуба всего три пункта и текущее 17 место, что не может радовать болельщиков и руководство. В предстоящей домашней встрече с разозленным поражением в прошлом туре «Интером», хозяевам придется нелегко сдерживать атакующий потенциал лидера Серии А. В прошлом туре «Салернитана» уступила на выезде «Эмполи» (0:1), а ранее поделила очки с новичком «Фрозиноне» (1:1).
«Интер» неприятно удивил своих поклонников в прошлом туре и первый раз потерял очки в новом сезоне Серии А. Тем не менее, команда вместе с «Миланом» возглавляет турнирную таблицу, набрав по 15 очков. В игре с потенциальным аутсайдером нынешнего футбольного года, подопечные Симоне Индзаги не имеют права ошибаться и едут исключительно за победой. В прошлой игре «Интер» проиграл на своем поле «Сассуоло» (1:2), а ранее минимально одолел на выезде «Эмполи» (1:0).
Информация для ставок
- «Салернитана» не может победить на протяжении последних шести поединков
- «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Интера»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.