«Сампдория» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:46

Ставки букмекеров

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита, но отдали небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Сампдории» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу гостей, то зайдет коэффициент 4.13. На ничью предлагают коэффициенту 3.86.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9, в свою очередь ТМ 2.5 дается коэффициент 2. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Сампдория» по итогам первого круга финишировала на 15 месте, имея в активе 20 очков. В двух последних матчах коллектив расписал ничьи (1:1) с «Ромой» на выезде и с «Венецией» дома. Игра против одного из аутсайдеров – это отличный шанс улучшить свое турнирное положение, набрав в копилку три зачетных балла.

«Кальяри» в последних турах перед перерывом не сумел пополнить копилку очками. Коллектив трижды уступил, при этом не сумел забить ни единого гола. Разгромы от «Интера» и «Удинезе» с одинаковым счетом (0:4), а также (0:2) от «Ювентуса» оставляют клуб в зоне вылета на 19 строчке.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сампдории» составляет четыре поединка (две ничьи и два поражения)

«Кальяри» выиграл всего один из 12 последних матчей

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Кальяри» не может поразить ворота соперника в четырех из шести последних играх

Прогноз