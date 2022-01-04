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«Сампдория» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

04 января 2022, 11:46

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.863.784.50
Фонбет 1.72 3.80 5.00
Мелбет 1.74 3.84 5.06
1XBET 1.81 3.90 4.84
BetBoom 1.77 3.76 4.85

У букмекеров возникли сомнения относительно однозначного фаворита, но отдали небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Сампдории» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет, а если поверить в победу гостей, то зайдет коэффициент 4.13. На ничью предлагают коэффициенту 3.86.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9, в свою очередь ТМ 2.5 дается коэффициент 2. Ставка на «обе забьют» залетит по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Сампдория» по итогам первого круга финишировала на 15 месте, имея в активе 20 очков. В двух последних матчах коллектив расписал ничьи (1:1) с «Ромой» на выезде и с «Венецией» дома. Игра против одного из аутсайдеров – это отличный шанс улучшить свое турнирное положение, набрав в копилку три зачетных балла.

«Кальяри» в последних турах перед перерывом не сумел пополнить копилку очками. Коллектив трижды уступил, при этом не сумел забить ни единого гола. Разгромы от «Интера» и «Удинезе» с одинаковым счетом (0:4), а также (0:2) от «Ювентуса» оставляют клуб в зоне вылета на 19 строчке.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Сампдории» составляет четыре поединка (две ничьи и два поражения)
  • «Кальяри» выиграл всего один из 12 последних матчей
  • Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5
  • «Кальяри» не может поразить ворота соперника в четырех из шести последних играх

Прогноз

Команды в очных встречах радуют ярким атакующим футболом с большим количеством забитых голов. Скорее всего, такая тенденция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.07 1.83 1.63 2.39
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 2.17 1.77
Все комментарии
shlomo
shlomo
04 января в 12:16
Хозяева не проиграют....
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