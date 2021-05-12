«Сампдория» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

В 36-м туре Серии А «Сампдория» дома примет «Специю». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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2 : 2
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет не выделила очевидного фаворита на этот матч. На победу «Сампдории» можно поставить по коэффициенту 2.6. Победа «Специи» котируется в 2.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.
На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.13. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Сампдория» в последних двух матчах обыграла «Рому» (2:0), но крупно уступила «Интеру» (1:5). Команда не преследует турнирных задач, расположившись на девятом месте в таблице, и спокойно готовится к предстоящей игре.
«Специа» продолжает борьбу за выживание в Серии А и после 35 туров находится на 17-й позиции с отрывом в 3 очка от зоны вылета. Команда не может победить на протяжении 5 матчей, в последнем туре уступив «Наполи» (1:4), а туром ранее сыграв вничью с «Вероной» (1:1).
Информация для ставок
- «Сампдория» выиграла три из четырех последних домашних матчей в чемпионате
- Встреча команд в первом круге завершилась победой «Специи» (2:1)
- Безвыигрышная серия «Специи» на выезде насчитывает 7 поединков
- «Специа» пропускает в гостях 10 матчей подряд
Прогноз
«Сампдория» будет играть в свое удовольствие, «Специи» же крайне необходимы очки в этой игре. Вопрос — получится ли их взять в игре против не слишком мотивированного, но крепкого соперника. Сделать ставку на Х2 + ТБ 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.