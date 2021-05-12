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«Сампдория» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

вчера, 04:55

В 36-м туре Серии А «Сампдория» дома примет «Специю». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.672.69
Лига Ставок 2.60 3.50 2.75
Мелбет 2.56 3.68 2.71
1XBET 5.30 1.40 5.30
BetBoom 2.57 3.51 2.75

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделила очевидного фаворита на этот матч. На победу «Сампдории» можно поставить по коэффициенту 2.6. Победа «Специи» котируется в 2.7. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.13. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Сампдория» в последних двух матчах обыграла «Рому» (2:0), но крупно уступила «Интеру» (1:5). Команда не преследует турнирных задач, расположившись на девятом месте в таблице, и спокойно готовится к предстоящей игре.

«Специа» продолжает борьбу за выживание в Серии А и после 35 туров находится на 17-й позиции с отрывом в 3 очка от зоны вылета. Команда не может победить на протяжении 5 матчей, в последнем туре уступив «Наполи» (1:4), а туром ранее сыграв вничью с «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сампдория» выиграла три из четырех последних домашних матчей в чемпионате
  • Встреча команд в первом круге завершилась победой «Специи» (2:1)
  • Безвыигрышная серия «Специи» на выезде насчитывает 7 поединков
  • «Специа» пропускает в гостях 10 матчей подряд

Прогноз

«Сампдория» будет играть в свое удовольствие, «Специи» же крайне необходимы очки в этой игре. Вопрос — получится ли их взять в игре против не слишком мотивированного, но крепкого соперника. Сделать ставку на Х2 + ТБ 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.63 2.40
Лига Ставок 2.13 1.72 1.70 2.17
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 3.10 1.37 3.26 1.36 1.62 2.31
BetBoom 3.43 1.35 2.16 1.75 1.69 2.26
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:24
Матч на три исхода
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